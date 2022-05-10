Dünya'da ilk oldular: Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak tanıdı - Son Dakika
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Dünya'da ilk oldular: Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak tanıdı

10.05.2022 15:26

Litvanya Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını, "soykırım" olarak tanıma kararı aldı. Bu karara Rusya'nın vereceği tepki ise merakla bekleniyor.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını soykırım olarak tanıyan ilk ülke oldu.

TOPLU SAVAŞ SUÇU İŞLENDİĞİNİ VURGULADILAR

128 lehte oyla kabul edilen kararda, Rusya'nın askeri güçleri ve paralı askerlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında "toplu savaş suçu" işlediğine işaret edildi. Kararda, Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın, Ukrayna halkına karşı "soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.

ÖZEL ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ KURULMASINI İSTEDİLER

Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir." ifadeleri yer aldı.

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Litvanya, Soykırım, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Dünya'da ilk oldular: Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'soykırım' olarak tanıdı - Son Dakika


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