Yaşayan Nostradamus canı pahasına tarih verdi: Deccal ortaya çıkacak - Son Dakika
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Yaşayan Nostradamus canı pahasına tarih verdi: Deccal ortaya çıkacak

01.01.2023 15:35
Yaşayan Nostradamus canı pahasına tarih verdi: Deccal ortaya çıkacak

Dünya Kupası finallerini ve Covid-19 pandemisini doğru tahmin ederek ününe ün katan ve 'Yaşayan Nostradamus' olarak anılan Athos Salomé, Deccal'ın 2023 ila 2026 yılı arasındaki dönemde ortaya çıkacağını iddia etti.

Brezilya'da 'Yaşayan Nostradamus' olarak bilinen veKraliçe Elizabeth'in ölümü dahil olmak üzere pandemi hakkında yaptığı doğru tahminlerle bilinen Athos Salomé'den Deccal hakkında korkutan iddialar geldi.

"TEK BİR KİŞİ DEĞİL"

Yaşayan Nostradamus olarak bilinen 35 yaşındaki Athos Salome, 2023 yılında Deccal'in aslında tek bir kişi olmadığını ve dönüşünün Avrupa'dan gelmeyeceğini iddia etti. Salome, Deccal'in dönüşü ile sonun başlangıcının geleceğini öne sürdü.

Yaşayan Nostradamus canı pahasına tarih verdi: Deccal ortaya çıkacak

"2023 İLE 2026 ARASINDA KENDİSİNİ GÖSTERECEK"

Daily Star gazetesine demeç veren Salome, 'Herkesin düşündüğünün aksine Deccal Avrupa'dan gelmiyor ve Kabala çalışmalarına göre 2023 ile 2026 yılları arasında kendini tam olarak gösterecek. Kutsal kitaplar Deccal'i bir varlık olarak kabul etse de, bu onun tek bir kişide vücut bulacağı anlamına gelmez. Aslında Deccal çoktan hazır ve harekete geçmiş durumda' açıklamasında bulundu.

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Nostradamus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yaşayan Nostradamus canı pahasına tarih verdi: Deccal ortaya çıkacak - Son Dakika


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