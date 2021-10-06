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Muhammed Ali'nin çizdiği resimler 1 milyon dolara satıldı - Son Dakika
BBC

Muhammed Ali'nin çizdiği resimler 1 milyon dolara satıldı

06.10.2021 07:03
Muhammed Ali'nin çizdiği resimler 1 milyon dolara satıldı, System.String[]

Muhammed Ali tarafından çizilen resimler ve eskizlerden oluşan bir koleksiyon, açık artırma ile bir milyon dolara satıldı.

Muhammed Ali tarafından çizilen resimler ve eskizlerden oluşan bir koleksiyon, açık artırma ile bir milyon dolara satıldı.

New York'taki müzayedede ünlü boksörün 26 çizimi yer aldı.

" Sting Like a Bee" (Arı Gibi Sok) adlı bir resim tahminlerin 10 katına, 425 bin dolar fiyatla alıcı buldu.

Muhammed Ali sporculuğunun yanı sıra aktivizmi ve şiirleriyle de biliniyordu.

Fakat ressamlığı daha önce pek gündeme gelmemişti.

Satışın gerçekleştirildiği Bonhams müzayede evi, Muhammed Ali'nin hayatı boyunca çizim yaptığını, profesyonel bir sanatçı olan babası tarafından bunun için cesaretlendirildiğini, bir spor ressamından da ders aldığını açıkladı.

Bonhams Popüler Kültür Direktörü Helen Hall "Muhammed Ali bir nesli şekillendiren bir kültür ikonuydu. Resimleri de yüreğindeki temaları işliyor: Boks, insan hakları, din, dünya barışı ve insancıllık" dedi.

Sanat eserleri, Muhammed Ali'nin arkadaşı olan koleksiyoner Rodney Hilton Brown tarafından satışa çıkarılmıştı.

Brown, Ali'nin ilk üç resmi 1977'de Boston'daki bir maçtan sonra kendisine verdiğini söyledi.

Arı Gibi Sok adlı resim ise 1978'de Freedom Road'un çekimleri sırasında çizilmiş.

Bonhams bunun, üzerinde bir Muhammed Ali şiirinin de yer aldığı tek resim olduğunu açıkladı.

Muhammed Ali boks tarzını "kelebek gibi uçup arı gibi sokmak" olarak tanımlıyordu.

1979'da bir tuval üzerine kırmızı, mavi ve beyaz renklerle çizdiği "America I Love You" (Amerika Sana Aşığım) adlı resim 150 bin dolara, İslam ve Hristiyanlığı karşılaştırdığı 1967 tarihli bir diğer resim de 24 bin dolara alıcı buldu.

Ali 2016'da, uzun süre Parkinson hastalığı tedavisi gördükten sonra 74 yaşında hayatını kaybetmişti.

Muhammed Ali'nin çizdiği resimler 1 milyon dolara satıldı

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Son Dakika Dünya Muhammed Ali'nin çizdiği resimler 1 milyon dolara satıldı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Muhammed Ali'nin çizdiği resimler 1 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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