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Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a verildi - Son Dakika

Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a verildi

04.10.2021 12:39
Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a verildi, System.String[]

2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi.

2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi.

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında açıklanan ödüller için İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Karolinska Enstitüsü'ndeki Nobel Meclisi ve Norveç Nobel Komitesi, oylama yaparak 2021 yılının ilk ödülü olan Psikoloji veya Tıp dalında ödül sahibini belirledi. Buna göre David Julius ile Ardem Patapoutian, 'sıcaklık ve dokunma reseptörlerini' keşfettikleri için Nobel Ödülü'nü aldı.

Psikoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo'da yapılması bekleniyor.


Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a verildi
Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a verildi
Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a verildi

Nobel Ödülleri, İsveç, Nobel, Ekim, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian'a verildi - Son Dakika Dünya


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