Pakistan'da mahkeme asgari evlenme yaşı belirlenmesinin İslam'ın öğretilerine aykırı olmadığına hükmetti

Pakistan'da yasaların İslam'a uygunluğu konusunda karar veren en yüksek mahkeme, asgari evlenme yaşının belirlenmesinin İslam'ın öğretilerine aykırı olmadığına karar verdi.

Federal Şeriat Mahkemesi, kız çocukları için mevcut olan on altı yaş sınırının, evlenmeden önce temel bir eğitim almalarına yardımcı olacağını kaydetti.

Eğitimin cinsiyete bakılmaksızın her Müslüman için zorunlu olduğunu belirten yargıçlar, mahkemeye başvurulmasının ardından konuyu gündemine aldı.

Pakistan'da yayımlanan Dawn gazetesi, kararda, sağlam bir evlilik için, sadece fiziksel sağlık ve ekonomik istikrar gibi etkenlerin gerekli olmadığının, aynı zamanda zihinsel sağlık ve entelektüel gelişimin de eşit derecede önemli olduğunun ve bunun için eğitim gerektiğinin ifade edildiğini bildirdi.

Gazetenin haberine göre kararda "Eğitim, bir bireyin ve dolayısıyla herhangi bir ulusun gelecek neslinin gelişiminin anahtarı olduğu için kadınların güçlendirilmesi esastır" denildi.

Erkeklerin evlenmesi için asgari yaş on sekiz.

Bu haftanın başlarında mahkeme, kız çocuklarını küçük yaşta evlendirme veya aile içi anlaşmazlıkları çözmek için kız çocuklarını evlendirmenin İslam'ın öğretilerine aykırı olduğunu da ilan etti.

İnsan hakları savunucuları, Pakistan'da çocuk yaşta evliliğin büyük bir sorun olduğunu ve on altı yaşından küçük binlerce kızın evlendirildiği söylüyor. Hak savunucuları, kız çocuklarının yasal evlilik yaşının on sekize çıkarılmasını istiyor.

Pakistan'ın 1929 tarihli çocuk yaştaki evlilikleri yasaklayan kanunu, kanuna uymayanlara hapis ve para cezası öngörüyor.