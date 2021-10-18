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Rusya NATO temsilciliğini Kasım'dan itibaren askıya alacağını açıkladı - Son Dakika
BBC

Rusya NATO temsilciliğini Kasım'dan itibaren askıya alacağını açıkladı

18.10.2021 20:49
Rusya NATO temsilciliğini Kasım'dan itibaren askıya alacağını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO temsilciliklerini gelecek aydan itibaren askıya aldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO temsilciliklerini gelecek aydan itibaren askıya aldığını açıkladı.

Açıklamada, NATO'nun Moskova ofisindeki çalışanların akreditasyonlarının da Kasım'dan itibaren geçersiz sayılacağı belirtildi.

NATO da, bu ay başında Rusya temsilciliğinden sekiz diplomatın akreditasyonlarını 'istihbarat görevlisi olarak çalıştıkları' gerekçesiyle iptal etmişti.

Moskova'nın 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım yarımadasını ilhak etmesinden sonra Rusya ile NATO arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Rus medyasına konuşan Lavrov, Rusya'nın Brüksel'deki NATO temsilcilerinin faaliyetlerini askıya alma kararının "NATO'nun eylemlerine karşılık" olduğunu söyledi ve ittifakı "adil diyalog kurmaya yanaşmamakla" suçladı.

Rus medyasının aktardığına göre Lavrov, "Eğer bu konularla ilgili NATO üyelerinin herhangi acil bir meselesi varsa, Belçika'daki büyükelçimizle temasa geçebilirler" dedi.

NATO ise bu haberler üzerine Rusya'nın temsilciliklerini askıya aldığına ilişkin herhangi bir teyit olmadığını ama Lavrov'un yorumlarını dikkate aldıklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın bu kararını "tedirgin edici bulduklarını" söyledi.

Maas, "Esef verici olmanın da ötesinde, Moskova'nın bu kararı ilişkilere ciddi anlamda zarar verecek" dedi.

NATO'nun bu ay sekiz Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal etmesiyle, Moskova'nın Brüksel'deki NATO temsilciğinde çalışanların sayısı 10'a inmişti.

Ay başında bu karar alındığında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kuruluşun Rusya'nın "zarar verici faaliyetlerinde artış tespit ettiklerini, bu nedenle tetikte olunması gerektiğini" söylemişti.

Bir NATO görevlisi, NATO'nun akreditasyonlarını iptal ettiği Rus diplomatlar için "adı konmayan Rus istihbarat görevlileriydi" dedi.

NATO, 2018'de İngiltere'nin Salisbury şehrindeki bir Rus vatandaşına düzenlenen sinir gazı saldırısına tepki olarak bazı Rus diplomatların görevine son vermişti. Rusya'nın temsilciliğini de 30'dan 20 kişiye indirmişti.

Rusya NATO temsilciliğini Kasım'dan itibaren askıya alacağını açıkladı

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Kasım, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya NATO temsilciliğini Kasım'dan itibaren askıya alacağını açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

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