Üye Girişi
WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi - Son Dakika
BBC

WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi

19.10.2021 12:12
WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in, 2008'de Microsoft'un çalışanı ve yönetim kurulu başkanıyken, şirket yöneticileri tarafından bir kadın çalışana uygunsuz e-posta göndermemesi yolunda uyarıldığını yazdı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in, 2008'de Microsoft'un çalışanı ve yönetim kurulu başkanıyken, şirket yöneticileri tarafından bir kadın çalışana uygunsuz e-posta göndermemesi yolunda uyarıldığını yazdı. Gates'in sözcüsü iddiaları yalanladı.

İddialara göre yazışmalar, Bill Gates'in çalışana dışarıda görüşme teklifini de içeriyordu.

WSJ daha önce de Gates'in, bir çalışanla geçmişte ilişki yaşadığı iddiasıyla ilgili soruşturma nedeniyle şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını öne sürmüştü.

2020'de görevinden ayrıldığında Gates, hayırseverlik faaliyetlerine odaklanmak için istifa ettiğini söylemişti.

WSJ'ye göre ise Microsoft Yönetim Kurulu üyeleri, Gates'in 2000 yılında bir kadın çalışanla ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sırasında Gates'i istifaya zorlamıştı.

Gazetenin son haberine göre, Gates'in bir kadın çalışana flörtöz e-postalar göndermesi ve dışarıda görüşmeyi teklif etmesinin ardından, iki Microsoft yöneticisi - şirketin o zamanki hukuk danışmanı Brad Smith ve insan kaynakları müdürü Lisa Brummel - Gates'e giderek ondan davranışlarına son vermesini istedi.

Gates, gazeteye göre, yazışmaların uygunsuz olduğunu kabul etti ve bunlara son vereceğini söyledi.

Gates'in sözcüsü iddiaları yalanladı

Bill Gates'in bir sözcüsü ise İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, WSJ'nin son haberini yalanladı.

Sözcü, "Bu iddialar, doğrudan bilgisi olmayan ve bazı durumlarda önemli çıkar çatışmaları olan kaynaklardan gelen yanlış, kulaktan dolma söylentiler" dedi.

Bill Gates son olarak Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü.

Gates, 1975'te Microsoft'u kurdu ve dünyanın en zengin insanlarından biri oldu.

Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık birlikteliğin ardından Ağustos ayında boşanmıştı.

Çift, kurdukları hayırseverlik kurumu Bill & Melinda Gates Vakfı'nı hâlâ birlikte yönetiyor.

WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi
WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi

Bill Gates, Microsoft, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? TÜSİAD, Türkiye'nin geleceği ile ilgili endişeli: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 11:55 TÜSİAD, Türkiye'nin geleceği ile ilgili endişeli: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez 11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak 11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı 10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı 10:54 Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı 10:02 Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
11:38 Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini bu sözlerle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim
11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor
11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak
11:06 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden alıcı buluyor
UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da         
12:12
Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021         
12:00
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor         
11:18
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı         
11:03
İstanbul'un gözde ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark etmeyen araçlar takla atıyor İstanbul'un gözde ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark etmeyen araçlar takla atıyor         
10:55
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 12:23:09. #1.12#
SON DAKİKA: WSJ: Microsoft yöneticileri Bill Gates'ten 2008'de kadın çalışanına uygunsuz e-posta göndermemesini istedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement