Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı

Koronanın çıktığı yer olarak düşünülen Wuhan'da araştırmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü ekibi, yarasa ve pangolinlerin virüsü bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını açıklamıştı. Ancak bu iddialar hiçbir zaman tam olarak inandırıcı bulunmamıştı.

MEŞHUR TEORİYİ DERİNLEŞTİREBİLİR

India Today gazetesinde yayınlanan bir araştırma, koronanın kökenlerine ve virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığına dair teorinin derinleştirilmesini sağlayabilir. Ancak bu yeni keşif bilim camiasında, doğada insanlara bulaşması mümkün olan bu tür virüslerin varlığına ilişkin endişeleri artırdı.

LAOS'TAKİ YARASALARDA KORONANIN EN YAKIN AKRABASI OLAN 3 VİRÜS BULUNDU

Paris'teki Pastör Enstitüsü'nde bir virolog olan Marc Eloit liderliğindeki araştırmacılardan oluşan bir ekip, Laos'un kuzeyindeki mağaralarda bulunan 645 yarasadan toplanan tükürük, dışkı ile idrar örneklerini inceledi ve Kovid-19'un yakın akrabası olan üç virüsü tespit etti.

"KÖKENİNİ BULMAK İÇİN ÇEŞİTLİLİĞİ TESPİT ETMELİYİZ"

Makalede, Kovid-19'un kökenlerinin bulunması ihtiyacına da vurgu yapıldı ve "SARS-CoV-2'nin kökenlerinin deşifre edilmesi için hayvanlardaki koronavirüslerin ve daha özel olarak yarasa koronavirüslerinin çeşitliliğini tespit etmek esastır" denildi.