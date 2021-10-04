Koronanın çıktığı yer olarak düşünülen Wuhan'da araştırmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü ekibi, yarasa ve pangolinlerin virüsü bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını açıklamıştı. Ancak bu iddialar hiçbir zaman tam olarak inandırıcı bulunmamıştı.
India Today gazetesinde yayınlanan bir araştırma, koronanın kökenlerine ve virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığına dair teorinin derinleştirilmesini sağlayabilir. Ancak bu yeni keşif bilim camiasında, doğada insanlara bulaşması mümkün olan bu tür virüslerin varlığına ilişkin endişeleri artırdı.
Paris'teki Pastör Enstitüsü'nde bir virolog olan Marc Eloit liderliğindeki araştırmacılardan oluşan bir ekip, Laos'un kuzeyindeki mağaralarda bulunan 645 yarasadan toplanan tükürük, dışkı ile idrar örneklerini inceledi ve Kovid-19'un yakın akrabası olan üç virüsü tespit etti.
Makalede, Kovid-19'un kökenlerinin bulunması ihtiyacına da vurgu yapıldı ve "SARS-CoV-2'nin kökenlerinin deşifre edilmesi için hayvanlardaki koronavirüslerin ve daha özel olarak yarasa koronavirüslerinin çeşitliliğini tespit etmek esastır" denildi.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Dünya › Yeni keşif 'Hayvanlardan bulaştı' iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı - Son Dakika Dünya