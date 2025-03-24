Dünyaca ünlü aktör cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısında

Arkadaşımın Aşkı' , 'İçimdeki Güneş' , 'Fransa Turu' filmleriyle bilinen ve 200'den fazla projede yer alan Fransız sinemasının önde gelen isimlerinden oyuncu Gerard Depardieu, yaklaşık 20 kadın tarafından tacizle suçlansa da ilk kez hakim karşısına çıkıyor. 76 yaşındaki Depardieu, 2021 yılında bir film çekimi sırasında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Fransa'nın başkenti Paris'te görülecek.

SETTE TACİZ İDDİASI

İddialara göre, olay Jean Becker'in Les Volets Verts (Yeşil Kepenkler) filminin çekimleri sırasında gerçekleşti. Savcılık raporlarına göre Depardieu, kadınlardan birini bacaklarıyla sıkıştırarak hareket etmesini engelledi ve tanıkların önünde beline ve göğüslerine dokundu.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Ekim 2024'te yapılması planlanan duruşma, aktörün sağlık durumu nedeniyle bugüne ertelenmişti. Depardieu'nun Avukatı Jeremie Assous aktörün bugün duruşmaya katılacağını bildirdi. Sinema dünyasında büyük yankı uyandıran dava, Fransa'da cinsel taciz ve saldırı iddialarına karşı yürütülen hukuk mücadelesinin önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.