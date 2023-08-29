Dünyaca ünlü fast-food restoranında sos nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki kız bıçaklanarak öldürüldü

Washington'da dünyaca ünlü fast-food zincirinin önünde sos 16 yaşındaki Naima Liggon ile başka bir kız arasında ekşi ve tatlı sos üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında diğer kız Naima'yı defalarca bıçakladı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Naima hayatını kaybetti.

Duruşmada Dedektif Brendan Jasper'ın ifadesine göre, Naima Liggon'un bıçaklanma olayı, bir tatlı ve ekşi sos üzerine yaşanan bir tartışma nedeniyle başladı. İddiaya göre, 16 yaşındaki bir genç kız olan Liggon ile başka bir genç kız arasında tartışma çıktı ve bu tartışma sonrasında bıçaklama olayı gerçekleşti. Olayı soruşturan yetkililer, tartışmanın ardından 16 yaşındaki genç kızın Naima'ya bıçakla saldırdığını, Naima arkadaşı ile arabaya binmek üzereyken Naima'yı bıçakladı.

Mahkeme duruşmasında ismi açıklanmayan 16 yaşındaki kız, bıçaklamanın kendini savunma amaçlı olduğunu iddia etti. İlk etapta ikinci derece cinayetle suçlanan genç kız, tutuklandı ve daha sonra mahkemeye çıkarıldı. DC Yüksek Mahkeme Yargıcı Sherri Beatty-Arthur, genç kızın Cuma gününe kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

Ailesi, Naima Liggon'un genç yaşta yaşamını yitirmesinin ailelerini, arkadaşlarını ve topluluğu derinden etkilediğini söyledi. Olayın yaşandığı tarih, Liggon'un yaz tatilinin sona erdiği ve okula dönüşü için hazırlandığı bir gün oldu.

Naima Liggon'un öğrenim gördüğü okulun müdürü, bu trajik olayın okul topluluğunu yasa boğduğunu ifade etti. Thomas Stone Lisesi'nin Müdürü Shanif Pearl, "Bir okul müdürünün paylaşmak istemediği haberlerden biridir, hele ki yeni bir okul yılına başlamadan bir gün önce" dedi.

Bu olay, 16 yaşındaki ve daha küçük gençler için birçok DC bölgesinde sokağa çıkma yasağı getirildiği bir dönemde meydana geldi. ABD'nin farklı bölgelerinde benzer trajik olaylar, genç yaşta hayatların yitirilmesine neden oluyor ve toplumun güvenliği ve gençlerin korunması önemli bir konu olarak öne çıkıyor.