Dünyanın en büyük cinsel organına sahip adamdan akıllara durgunluk veren itiraf - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en büyük cinsel organına sahip adamdan akıllara durgunluk veren itiraf

16.11.2022 22:42
Dünyanın en büyük cinsel organına sahip adamdan akıllara durgunluk veren itiraf

Dünyada en büyük cinsel organa sahip erkeklerden biri olarak bilinen Jonah Falcon, cinsel organının büyüklüğü nedeniyle hiçbir kadının kendisiyle ilişki yaşamak istemediğini dile getirdi.

34.29 santimetre ile dünyanın en büyük cinsel organlarından birine sahip olan 52 yaşındaki ABD'li Jonah Falcon, akıllara durgunluk veren itiraflarda bulundu.

"BOL PANTALON GİYMEK ZORUNDAYIM"

Erkeklerin kendisine özendiğini ancak durumun göründüğü gibi olmadığını belirten Falcon, "Bu aslında bir sağlık sorunu. Utanmamak için bol ve esneyen pantalonlar giymek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük cinsel organına sahip adamdan akıllara durgunluk veren itiraf

"İLKOKULDAYKEN FARK ETTİM"

İlginç durumu ilkokulda fark ettiğini belirten Falcon, "İlkokulda cinsel organımın aşırı büyük olduğunu fark ettim. Yatılı okuldaki erkeklerin bakışları beni çok rahatsız ediyordu" diye konuştu.

Dünyanın en büyük cinsel organına sahip adamdan akıllara durgunluk veren itiraf

İTİRAFI AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Falcon'un kendisi hakkındaki bir itirafı da akıllara durgunluk verdi. 52 yaşındaki adam, cinsel organının büyüklüğü nedeniyle kadınların ilişki sırasında acı yaşadığını ve bu nedenle kimsenin kendisiyle ilişkiye girmek istemediğini belirtti.

YORUMLAR
500

Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en büyük cinsel organına sahip adamdan akıllara durgunluk veren itiraf - Son Dakika


Son Dakika
22:35 Arda Güler, A Milli Takım'ın da gözbebeği oldu! Galibiyet üçlüsü genç yetenekten geldi
22:31 Azerbaycan TV kanalında hava durumunu sunan sunucu, başörtüsünü çıkararak İran protestolarına destek verdi
22:20 Cengiz Ünder, İskoçya'ya attığı şık golü anlattı: Uzak köşe vuruşlarına çalışıyorum, o vuruşu yapmayı seviyorum
22:07 Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki olan Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
21:57 Çin Devlet Başkanı Cinping, G20 zirvesinde Kanada Başbakanı Trudeau'yu azarladı: Konuşmadan önce şartları oluşturalım
21:55 A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İskoçya'yı Ozan ve Cengiz'in golleriyle 2-1 mağlup etti
21:53 Teröristler birer birer enseleniyor! İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda parmağı olduğu tespit edilen Hüsam A.K. Suriye'de yakalandı
21:22 Cengiz Ünder'den İskoçya filelerine Messi golü! Kuntz, büyük sevinç yaşadı
21:14 Basın İlan Kurumu, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine getirilen düzenleme sonrası haber sitelerinin yöneticileriyle görüştü
21:02 Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 23:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük cinsel organına sahip adamdan akıllara durgunluk veren itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement