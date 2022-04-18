Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan erkeklerin cinsel organ boyutları sık sık bir liste halinde açıklanıyor. Son olarak İngiltere'de bir sağlık kuruluşu tarafından "En büyük cinsel organa sahip" ülkelerin araştırması yapıldı. Araştırma kapsamında google üzerinden 86 ülkenin verileri incelendi.
Listenin zirvesinde 6. 93 inç, yani 17.52 cm ile Ekvator yer aldı. Ekvator'u sırasıyla 6.56 inçle Kamerun, 6.50 ile Bolivya ve 6.48 inç ile Sudan takip etti.
Listede en büyük şoku yaşayan ülke ise Fransa oldu. Daha yukarılarda çıkmayı bekleyen İngilizler, 5.17 inçle 66. sırada yer aldı.
Türkiye de listede istenilen noktaya ulaşamadı. Türkiye, bu listeye 5.5 inç, yani 13.97 santimlik ortalama ile son sıralardan dahil oldu.
Son Dakika › Dünya › Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı - Son Dakika