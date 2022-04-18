Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı - Son Dakika
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Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı

18.04.2022 17:10
Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı

İngiltere'de bir sağlık kuruşu tarafından 86 ülkenin verileri incelenerek, "Ülkeler arası erkek cinsel organ boyu" listesi oluşturuldu. 6.93 inç yani 17.52 cm ile Ekvador'un zirvede yer aldığı listeye Türkiye ise 5.5 inç yani 13.97 santim ile son sıralardan dahil oldu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan erkeklerin cinsel organ boyutları sık sık bir liste halinde açıklanıyor. Son olarak İngiltere'de bir sağlık kuruluşu tarafından "En büyük cinsel organa sahip" ülkelerin araştırması yapıldı. Araştırma kapsamında google üzerinden 86 ülkenin verileri incelendi.

ZİRVEDE EKVATOR VAR

Listenin zirvesinde 6. 93 inç, yani 17.52 cm ile Ekvator yer aldı. Ekvator'u sırasıyla 6.56 inçle Kamerun, 6.50 ile Bolivya ve 6.48 inç ile Sudan takip etti.

İNGİLİZLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Listede en büyük şoku yaşayan ülke ise Fransa oldu. Daha yukarılarda çıkmayı bekleyen İngilizler, 5.17 inçle 66. sırada yer aldı.

TÜRKİYE SONLARDA

Türkiye de listede istenilen noktaya ulaşamadı. Türkiye, bu listeye 5.5 inç, yani 13.97 santimlik ortalama ile son sıralardan dahil oldu.

Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
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Son Dakika Dünya Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı - Son Dakika
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