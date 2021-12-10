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Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla - Son Dakika

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla

10.12.2021 16:31

Hindistan'da yapılan koronavirüs araştırmasının sonuçları gündem oldu. Kan gruplarının koronavirüsün seyrini etkilediğini ortaya koyan araştırmaya göre, A ve B kan grubunda olanlar koronanın bulaşmasına daha müsaitler. Uzmanlar ayrıca kan grubu Rh pozitif olanların da daha büyük risk altında olduğunu açıkladı.

Hindistan'ın başkenti Delhi'deki Sir Ganga Ram Hastanesi'nde yapılan bir araştırma kan grupları ile koronavirüsün bağını mercek altına aldı. Bilim insanları A, B, AB ve 0 kan gruplarını ve Rh seviyelerini inceleyerek bazı uyarılarda bulundu.

KAN GRUBU RH POZİTİF OLANLAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Araştırma sonucunda A ve B kan grubunda olanların koronavirüsün bulaşmasına daha müsait olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar ayrıca kan grubu Rh pozitif olanların da daha büyük risk altında olduğunun tespit edildiğini duyurdu. 2586 Covid-19 hastasının verilerini inceleyen uzmanlar, 0, AB ve Rh- olanların koronavirüs riskinin ise daha az olduğunu dile getirdi.

"ÖLÜM ORANIYLA BİR BAĞI YOK"

Bilim insanları 8 Nisan ile 4 Ekim 2020 arasında hastanede tedavi olanların incelendiğini ve araştırmanın Frontiers in Cellular and Infection Microbiology isimli dergide yayınlandığını açıkladı. Araştırmada, "A, B ve Rh+ kan gruplarına sahip olan kişilerin koronavirüse yakalanma riski daha yüksek fakat diğer kan gruplarındaki daha düşük. Fakat bu araştırma sonucunda kan grubunun, koronavirüsün ağırlığı ya da ölümü ile ilgili bir bağı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

"KAN GRUBUYLA KORONANIN BAĞINI GÖRMEK İSTEDİK"

Kan gruplarındaki Rh faktörü ise Rhesus faktörü olarak bilinen ve alyuvarın yüzeyinde olan proteini temsil ediyor. Rh+ olunca Rh faktörünü gösteriyor. Araştırmayı yürüten Dr. Rashmi Rana, "Koronavirüs yeni bir virüs ve dolayısıyla kan grubuyla koronanın nasıl bir bağı olduğunu görmek istedik" dedi.

Araştırmada yer alan Dr. Vivek Ranjan ise, "Kan grubu B olan erkekler, kan grubu B olan kadınlara göre hastalığa karşı daha dayanıksız. Kan grubu AB olan 60 yaş üzerindeki hastaların da enfeksiyon riski daha yüksek" dedi. Öte yandan uzmanlar A ve Rh+ olanların iyileşme sürelerinin daha kısa olduğunu 0 ve Rh- olanların ise iyileşme sürelerinin daha uzun olduğunu söyledi. Bilim insanları daha kapsamlı ve büyük bir kitleyle benzer bir araştırma yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla

Avrupa Birliği, Koronavirüs, India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla - Son Dakika Dünya


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