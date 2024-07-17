Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu - Son Dakika
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Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu

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Yeni Zelanda'da Taiari Ağzı yakınlarında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir gagalı balina kıyıya vurdu. Yeni Zelenda Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kürek dişli balinalar modern zamanların en az bilinen büyük memeli türlerinden biridir. Dünya çapında 1800'lerden bu yana sadece 6 örnek belgelenmiştir" denildi.

17.07.2024 10:07  Güncelleme: 11:11
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Dünyada şu ana kadar sadece 6 örneği olduğu tahmin edilen 'gagalı balina' Yeni Zelanda'nın Otago bölgesinde karaya vurdu. Yapılan incelemelerde, karaya vuran balinanın 'kürek dişli gagalı balina' olduğu, bu türe dair çok az şey bilindiği belirtildi.

Yeni Zelenda Koruma Bakanlığı'ndan (DOC) yapılan açıklamada, "4 Temmuz Perşembe günü, Koruma Dairesi (DOC) personeline Taiari Ağzı yakınlarında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir tür gagalı balinanın kıyıya vurduğu bildirilmiştir. Yapılan incelemeler ve DOC deniz memelileri uzmanlarıyla yapılan istişareler sonucunda, bu canlının erkek bir kürek dişli balina olduğu anlaşılmıştır. Bu tür hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir" denildi.

DOC Coastal Otago Operasyon Müdürü Gabe Davies, "Kürek dişli balinalar modern zamanların en az bilinen büyük memeli türlerinden biridir. Dünya çapında 1800'lerden bu yana sadece 6 örnek belgelenmiştir ve bunlardan biri hariç hepsi Yeni Zelanda'dandır" ifadelerini kullandı.

Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu

"NİHAİ TÜR KİMLİĞİNİN ONAYLANMASI BİRKAÇ HAFTA VEYA AY SÜREBİLİR"

DOC, genetik örneklerle türün belirlenmesi sürecinin birkaç hafta ya da bir ay kadar sürebileceğini ifade ederek, "Genetik örnekler, Yeni Zelanda Deniz Memelileri Doku Arşivi'nin küratörleri olarak Auckland Üniversitesi'ne gönderildi. DNA'nın işlenmesi ve nihai tür kimliğinin onaylanması birkaç hafta veya ay sürebilir. Bu tür ilk kez 1874 yılında Rekohu'daki (Chatham Adaları) Pitt Adası'ndan toplanan sadece bir alt çene ve iki dişten tanımlanmıştır. Balina, bir sonraki adımlara karar verilene kadar kalıntıların korunması amacıyla şu anda soğuk hava deposunda tutulmaktadır" dedi.

Dünyada sadece 6 örneği bulunan \'Gagalı Balina\' Yeni Zelanda\'da karaya vurdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu - Son Dakika

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