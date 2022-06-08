Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı

08.06.2022 12:52

Hem uzaya hem de okyanusun en dip noktasına yolculuk yapan ilk kişi olma unvanına sahip olan Dr. Kathy Sullivan, okyanus dibinde göz göze geldiği balık hakkında konuştu. Dr. Sullivan, "Cehennem Bombacısı" adlı hayvanın, okyanus diplerinde yaşadığı için pek bilinmediğini açıkladı.

Dünya genelinde hem uzaya hem de okyanusun en dip noktasına seyahat eden ilk kişi olma özelliği taşıyan Kathy Sullivan, 2020 yılında gerçekleştirdiği olağanüstü dalışla ilgili bazı bilgileri ilk kez açıkladı.

MARİANA ÇUKURU'NA İNDİ

Kathy Sullivan 68 yaşında olduğu sırada, tam 12 saat süren bir yolculukla, dünyanın en derinden noktalarından birisi olarak bilinen Mariana Çukuru'na indi. Bu heyecanlı yolculuğun sonunda ise ilginç bir yaratıkla karşılaştı.

Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem Bombacısı
Dr. Kathy Sullivan(Solda) ve Victor Vescovo

"İSMİ CEHENNEM BOMBACISI"

Sullivan sadece okyanus diplerinde yaşayan ve "Cehennem Bombacısı" olarak adlandırılan balık türü canlıyla göz göze geldi. Cehennem Bombacısı, 800 ila 4.000 metre arasında değişen derinliklerde ve tüm dünya okyanuslarında bulunan bir tür. Ancak insanlar ondan pek haberdar değil.

Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem Bombacısı

"ÇOK SAYIDA İZ GÖRDÜM"

Deniz Teknolojisi Derneği'ne konuşan Sullivan, okyanusun en dibi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Alt kısım açık ten rengi, ince sitten oluşuyordu, ancak birçok küçük tümsekler ve çukurlar vardı, bu da size üst kısımda çok sayıda yaratık kazdığını, yaşadığını ve beslendiğini söylüyor."

Diğer yandan Cehennem Bombacısı'nın bu isminin, çok derinlerde yaşamasından kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

İşte Cehennem Bombacısı:

Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte inen bilim insanı, ilginç yaratıkla karşılaştı: İsmi Cehennem Bombacısı
YORUMLAR
500
Türk YouTuber dünyanın en derin havuzuna daldı Türk YouTuber dünyanın en derin havuzuna daldı Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler... Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:27 İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:06:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement