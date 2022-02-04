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Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler - Son Dakika

Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler

04.02.2022 00:50
Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler

Bilim insanları 2013'te Sahra Çölü'ne düşen bir göktaşıyla ilgili yıllardan bu yana yürüttüğü gizli çalışmada tedirgin eden sonuçlar elde etti. Buna göre göktaşı, Mars'ta bundan tam 3.9 milyar yıl önce yaşam izleri olduğunu ortaya koydu. Söz konusu keşfin bilim açısından çok büyük olduğu açıklandı.

Mars'ta yaşam arama çalışmalarının arttığı dönemde bilim dünyası tarafından gerçekleştirilen bir keşif dünya gündemine damga vurdu. 2013 yılında Sahre Çölü'ne düşen bir göktaşı üzerindeki incelemelerini sonlandıran bilim insanları, göktaşının Mars'ta bundan 3.9 milyar yıl önce yaşam olduğuna dair kanıtlar ortaya koyduğunu belirtti.

UZUN SÜREDİR İNCELENİYOR

NWA 7034 diye adlandırılan meteorit, 2013'te Sahra Çölü'nde bulunmuştu. Yolculuğuna 2,1 milyar yıl önce başladığı belirlenen göktaşına, parlak siyah yapısından dolayı "Siyah Güzellik" lakabı takılmıştı. Bilim insanları keşfedildiğinden beri bu göktaşı üzerinde incelemeler yapıyor.

"ZAMAN MAKİNESİ" OLARAK NİTELEDİ

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden Morgan Cox'un liderliğindeki araştırmacılar, göktaşındaki 66 zirkon tanesini analiz etti. Zirkon, oluştuğu sırada gezegenin koşullarıyla ilgili kanıtları sakladığı için genellikle "zaman makinesi" diye niteleniyor. İncelenen örnekler arasında, yaklaşık 4,45 milyar yıl önce oluştuğu tespit edilen bir zirkon tanesi, gerçekten de Mars'ın tarihine eşsiz bir pencere açtı.

MARS ÖRNEKLERİNDE HİÇ RASTLANMAMIŞTI

Söz konusu örnekte en az 20 ila 30 gigapaskal (basıncı ölçmek için kullanılan birim) basınç altında meydana gelebilen izler tespit edildi. "Şok mikroyapıları" adı verilen bu izler ancak büyük darbeler sırasında kayalarda oluşabiliyordu. Bu tür izler daha önce Dünya ve Ay'daki kristal kayaçlarda görülmüştü ama Mars örneklerinde bunlara hiç rastlanmamıştı. Daha önce bu izlere rastlanmadığı için bilim insanları, önceki araştırmalardan hareketle, yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars'ta yaşama uygun koşulların var olduğunu düşünmüştü.

AKTİF BİR GEZEGEN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Zira bu durum, araştırmacıları Kızıl Gezegen'de 4 milyar yıl önce yaşamın oluşumu için ideal, sakin bir ortam olduğu düşüncesine yöneltmişti. Hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayımlanan yeni bulgular ise bu zaman diliminde Mars'ın göktaşı çarpışmaları açısından aktif bir gezegen olduğunu gösteriyor. Bulgular, Mars'ta hayat arayan bilim insanlarının Kızıl Gezegen'in "zaman çizelgesini" yeniden düzenlemesi gerektiği anlamına geliyor.

3.9 MİLYAR YIL ÜZERİNDE HEMFİKİRLER

Çalışmanın ortak yazarı Aaron Cavosie, Mars'ta yaşama uygun koşulların büyük ihtimalle düşünüldüğünden daha geç ortaya çıktığını ifade etti. Cavosie'ye göre bu koşullar ancak 3,7 ila 3,9 milyar yıl önce ortaya çıkmış olabilir.

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Zirkon, Sahra, Mars, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler - Son Dakika Dünya


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