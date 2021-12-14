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Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla - Son Dakika

Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla

14.12.2021 16:21

Dünyanın en nadir ve büyük korindon mavi safiri, Sri Lanka'da ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından "Asya kraliçesi" olarak adlandırılan taşın, elmastan sonra en sert doğal madde olduğu biliniyor. Tam 310 kilogram ağırlığındaki taşın 1,5 milyon karattan fazla olabileceği düşünülüyor.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ülke yetkilileri, başkent Kolombo'dan yaklaşık 113 kilometre uzaklıktaki Ratnapura'da, dünyanın en büyük doğal mavi safir korundum kristalinin günyüzüne çıkardığını duyurdu.

MÜCEVHER UZMANLARI ''ASYA KRALİÇESİ'' DİYOR

Yetkililer yaptıkları açıklamada, taşın 310 kilogram ağırlığında ve mavi-beyaz renkte olduğunu belirtti. Yetkililer, taşın, mücevher sektöründeki uzmanlar tarafından "Asya kraliçesi" olarak adlandırıldığını ifade etti.

1,5 MİLYON KARATTAN FAZLA OLABİLİR

Özel bir konutun arka bahçesinde ortaya çıkarılan mücevher, şu anda Ulusal Değerli Taş ve Mücevher Kurumu'na ait bir laboratuvarda muhafaza ediliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre safirin sahipleri, değeri yüksek olan taşın 1,5 milyon karattan fazla olabileceğini belirtti.

Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla

Togo Cumhuriyeti, Güney Asya, Sri Lanka, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla - Son Dakika
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