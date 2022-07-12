Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı - Son Dakika
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Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı

12.07.2022 12:57
Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı

Dünyanın en ölümcül köpekbalığı olarak bilinen 4.57 metre uzunluğundaki Mako köpekbalığı, Akdeniz'de kendisini gösterdi. Son olarak Barcelona'da görülen Mako'nun büyük panik yarattı.

Akdeniz, balon balıkları ve istilacı türlerin ardından bu kez de köpekbalığı paniği yaşıyor. Dünyanın en hızlı köpekbalığı olarak bilinen ve 4.57 metrelik boyuyla görenleri ürküten Mako, dünyanın en ölümcül köpekbalığı olarak adlandırılıyor.

SANİYELER İÇERİSİNDE TOZ EDİYOR

Mako'nun en çok korkulan özelliği ise saldırdığı bir insanı saniyeler içerisinde alt ederek, kemiklerini dahi ortada bırakmaması. ISAF istatistikleri, 1580 ile 2017 yılları arasında, 9 kısa saldırı ve 20 tekne saldırısından Mako'yu sorumlu tuttu.

AKDENİZ KIYILARINA GELMESİ PANİK YARATTI

Kısa yüzgeçli mako köpekbalıklarını içeren modern saldırıların çoğunun taciz veya köpekbalığının oltaya yakalanması nedeniyle kışkırtıldığı düşünülüyor. Ancak yine de mako, Akdeniz kıyılarına kadar gelmesi nedeniyle panik yaratıyor.

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EN SON BARSELONA'DA GÖRÜLDÜ

Mako köpekbalığı son olarak Barselona kıyılarında görüldü. Balığı görenler, son derece sakin yüzdüğünü ve vücudunun bir yerinde yara izi olmadığını söyledi. Bu nedenle balığın henüz erken yaşta olduğu tahmin ediliyor. Şimdi tüm gözler, Mako'nun yeni rotasında olacak.

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