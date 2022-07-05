Dünyanın en popüler yapılarından olan Eyfel Kulesi çürümeye yüz tuttu! Onarılmazsa yıkılma tehlikesi var

Yapımı 1889 yılında tamamlanan Eyfel Kulesi ile ilgili ortaya atılan son iddia duyanları endişelendirdi. 133 yıldır hala ayakta olan yapıya ilişkin hazırlanan bir rapor sızdı.

ACİLEN ONARIM YAPILMASI GEREKİYOR

Fransız Marianne dergisinin yer verdiği rapora göre Eyfel'in acilen bir onarıma ihtiyacı var, aksi halde yıkılma ile karşı karşıya kalabilir. Ancak bunun yerine Eyfel'e, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapılıyor.

"MİMARI GÖRE KALP KRİZİ GEÇİRİR"

Kuledeki isimsiz bir yönetici Marianne'e "Gustave Eiffel burayı ziyaret ederse kalp krizi geçirecek." dedi. Eiffel, yapının her 7 yılda bir boyanması gerektiğini söylemişti. 324 metre yüksekliğindeki 7 bin 300 tonluk demir kule, 1889 dünya fuarı için inşa edilmişti. Anıtı tasarlayan ve inşa eden inşaat mühendisi Eiffel, pasın yayılmasının tespit edilmesinin ve durdurulmasının inşaatın uzun ömürlü olması için en büyük zorluk olduğunu söylemişti.

7 YILDA BOYA YAPILMASI ŞART

Kulenin her yedi yılda bir boyanması gerektiğini dile getirerek, "Boya, metalik bir yapıyı korumak için temel bileşendir ve bunun yapılmasındaki özen, uzun ömürlülüğünün tek garantisidir." ifadesini kullanmıştı. Uzmanlar, Marianne'e çalışmanın sadece kozmetik bir yüz germe gibi olacağını ve nihai sonucun iyi olmayacağını söyledi.