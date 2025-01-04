Dünyanın En Yaşlı İnsanı Tomiko Itooka Hayatını Kaybetti

Dünya

GUINNESS Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan Tomiko Itooka'nın 29 Aralık'ta 116 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın yaşayan en yaşlı insanı' olduğu açıklanan Japonyalı Tomiko Itooka'nın aralık ayında hayatını kaybettiği belirtildi.