Seksenli yıllara damga vuran İngiliz pop grubu Duran Duran'ın gitaristi Andy Taylor, 65 yaşında hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre grup arkadaşları, Taylor'ın "prostat kanseriyle uzun ve cesur bir mücadele" verdiğini, 23 Kasım Pazartesi günü evinde, ailesinin yanında huzur içinde öldüğünü duyurdu.

Müzisyenin eşi Tracey, "O, ailemizin kayasıydı. Onu her gün özleyeceğiz" dedi.

SAVE A PRAYER VE RIO'NUN BESTECİLERİNDENDİ

Taylor, grubun en büyük hitleri arasında yer alan Save A Prayer, Rio ve Girls On Film'in bestecilerinden biriydi. Girls On Film'in kesik kesik açılışı ve Hungry Like The Wolf'un sert gitarları onun imzasını taşıyordu. Duran Duran dışında Robert Palmer, Rod Stewart ve Belinda Carlisle gibi isimlerle de çalıştı.

BALIKÇI OĞLUYDU, 13 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Tynemouth'ta bir balıkçının oğlu olarak dünyaya gelen Taylor; gitar, bas ve davul çalmayı kendi kendine öğrendi, 13 yaşında profesyonel olarak sahneye çıkmaya başladı. Ülkenin farklı kentlerinde çeşitli gruplarla çaldıktan sonra bir müzik gazetesindeki "yerinde duramayan gitarist aranıyor" ilanına başvurdu; bu ilan onu Duran Duran'ın seçmelerine götürdü.

Grup, parlak synth-pop şarkıları ve gösterişli klipleriyle "New Romantic" akımının dünyadaki en bilinen temsilcilerinden biri oldu.

GRUP ARKADAŞLARI: MÜZİĞİMİZE ATEŞ GETİRDİ

Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor ve Roger Taylor ortak açıklamalarında, "Andy hikâyemizin en başında oradaydı. Elinde gitarı ve neye dönüşebileceğimize dair sarsılmaz inancıyla Birmingham'a geldiği andan itibaren müziğimize silinmez bir ateş getirdi" ifadelerini kullandı. Gruptaki üç Taylor'ın arasında akrabalık bulunmuyor.

Açıklamada, müzisyenin eşi Tracey'ye, çocukları Georgina, Isabella, Bethany ve Andrew'a ve torunu Albie'ye başsağlığı dilendi, ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi.

Kaynak: BBC