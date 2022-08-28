Eğitim için ABD'de bulunan Hollandalı üç komando, kaldıkları otelin önünde silahla vuruldu

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Indiana polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu. Indianapolis Metropolitan Polis Teşkilatı ise durumu ağır olan asker sayısının iki olduğunu açıkladı.

TARTIŞMA İDDİASI

FOX 59 kanalına konuşan bir polis, Hollandalı komandoların olaydan bir süre önce bir kişi veya kişilerle tartıştığını ve saldırının bu yüzden düzenlendiğini düşündüklerini söyledi. Saldırıların gerekçesiyle ilgili daha detaylı bir açıklama yapılmadı.

TUTUKLANAN KİMSE OLMADI

Askerlerin kimliği açıklanmazken, ailelerine bilgi verildiği duyuruldu. Pentagon, saldırıya herhangi bir ABD personelinin karışıp karışmadığıyla ilgili bilgi vermedi. Independent Türkçe'de yer alan habere göre olayla ilgili henüz kimse tutuklanmadı.