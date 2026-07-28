Ekin Deligöz'e Bavyera Liyakat Nişanı - Son Dakika
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Ekin Deligöz'e Bavyera Liyakat Nişanı

Ekin Deligöz\'e Bavyera Liyakat Nişanı
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Ekin Deligöz, Bavyera Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi, topluma katkıları takdir edildi.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'da 1998-2025 yılları arasında Yeşiller Partisi'nden Federal Meclis (Bundestag) milletvekilliği yapan, 2021-2025 döneminde ise Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'nda Parlamento Devlet Sekreteri olarak görev üstlenen Ekin Deligöz, Bavyera Eyaleti'nin en yüksek onurlarından biri olan Bavyera Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Liyakat Nişanı, Münih'teki Residenz Sarayı'nda düzenlenen törende Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder tarafından Deligöz'e takdim edildi. Deligöz'ün, aileler için eşitlik ve daha iyi yaşam koşullarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları, çocuk haklarının korunmasına verdiği destek ile Almanya ve Türkiye arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere sunduğu katkılar ödülün gerekçeleri arasında gösterildi.

Törende konuşan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Bavyera Liyakat Nişanı'nın topluma örnek olan, fedakârlıkları ve başarılarıyla öne çıkan kişilere verildiğini belirtti. Söder, Deligöz'ün uzun yıllar Alman siyasetinde önemli görevler üstlendiğini vurgulayarak, "Aileler için eşitlik ve daha iyi yaşam koşullarının teşvik edilmesinde önemli rol oynadı. Çocuk haklarına siyasi ve gönüllü çalışmalarıyla kararlılıkla sahip çıktı. UNICEF ve Alman Çocuk Koruma Derneği gibi kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaların yanı sıra siyasi deneyimi ve sürekli çabalarıyla toplumsal dayanışmaya kalıcı katkılar sundu, geleceğe yönelik siyaset için önemli bir ivme oluşturdu" dedi.

Ödül töreninin ardından açıklama yapan Ekin Deligöz ise Bavyera Liyakat Nişanı'na layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu ödülü yalnızca geçmiş çalışmalarının takdiri olarak değil, geleceğe yönelik bir sorumluluk ve motivasyon olarak gördüğünü belirten Deligöz, "Yolumda bana eşlik eden, destek olan ve ilham veren herkese içten teşekkür ediyorum. Başarı hiçbir zaman tek bir kişiye ait değildir; her zaman ortak emeğin sonucudur" diye konuştu.

Siyasetteki aktif görevlerinin ardından da çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Deligöz, deneyimlerini paylaşmaya devam etmek istediğini belirterek, "Şimdiden büyük bir heyecan ve bağlılıkla yeni projeler üzerinde çalışıyorum. Kore atasözünde söylendiği gibi; 'Birlikte yürürsek ilerleriz.' Ben de bu yolda, toplum için üretmeye, köprüler kurmaya ve sorumluluk almaya aynı kararlılıkla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bavyera, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekin Deligöz'e Bavyera Liyakat Nişanı - Son Dakika

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