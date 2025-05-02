Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı - Son Dakika
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Dünya

Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD\'de ürünler geri çağrıldı

ABD merkezli Upper Crust Bakery LP tarafından üretilen üç farklı ekmek türü, üzerinde cam parçaları bulunma ihtimali nedeniyle Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geri çağrıldı. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu ürünlerin tüketilmesinin boğaz ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

02.05.2025 09:00
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Giant Eagle market zinciri, 7-12 Nisan tarihleri arasında raflara giren Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek, Yarı Çok Tahıllı El Yapımı Ekmek ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ürünlerini üzerinde cam parçaları bulunma ihtimali nedeniyle satıştan çektiğini duyurdu.

Ürünler Pennsylvania, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde dağıtıma sunulmuştu.

Bu, ürünün geçici sağlık sorunlarına neden olabileceğini ancak kalıcı zarara yol açma ihtimalinin düşük olduğunu ifade edildi.

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Ekmeklerin üreticisi olan Maryland merkezli Upper Crust Bakery, 12 Nisan'da ilk geri çağırma duyurusunu yapmıştı. Bu çağrı, 818 kasayı kapsıyor ve 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı ekmekler, 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls ve 20 onsluk Whole Grain Multigrain ekmekleri içeriyordu.

FDA'dan yapılan açıklamada, ürünlerinkarton kutularda dondurulmuş şekilde gönderildiği belirtildi. Bu, ürün bütünlüğünü koruma amacıyla kullanılan yaygın bir uygulama olsa da, camınnasıl girdiği henüz netlik kazanmış değil.

Herhangi bir yaralanma raporu bulunmamakla birlikte uzmanlar, cam yutulması durumunda mide-bağırsak sisteminde delinme, enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi komplikasyonların yaşanabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor.

Giant Eagle, geri çağırmadan etkilenen müşterilere doğrudan ulaşarak ürünlerin tüketilmemesini ve imha edilmesini istedi. Gelişmeler yakından izleniyor.

Sağlık, Yaşam, Dünya, Ekmek, FDA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı - Son Dakika
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