EKVADOR'da dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nden (SNGR) yapılan açıklamaya göre, deprem Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarında şiddetli hissedildi. Yetkililer, 20 kişinin yaralandığını ve 60 binada çatlakların oluştuğunu duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Ekvador'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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