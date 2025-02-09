EKVADOR'da, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 13 milyonu aşkın seçmen, ülkenin 24 eyaletinde kurulan 4 bin 349 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Oy kullanmanın 18 yaş üstü ve 65 yaş altı zorunlu olduğu ülkede, oy verme işlemi yerel saatle 17.00'ye kadar sürecek.
Son Dakika › Dünya › Ekvador'da Devlet Başkanlığı Seçimleri Başladı - Son Dakika
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