Ekvador\'da Devlet Başkanlığı Seçimleri Başladı

Dünya

EKVADOR'da, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 13 milyonu aşkın seçmen, ülkenin 24 eyaletinde kurulan 4 bin 349 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Oy kullanmanın 18 yaş üstü ve 65 yaş altı zorunlu olduğu ülkede, oy verme işlemi yerel saatle 17.00'ye kadar sürecek.