Ekvador'da yaşlı kadın cenaze töreninde dirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekvador'da yaşlı kadın cenaze töreninde dirildi

Ekvador'da yaşlı kadın cenaze töreninde dirildi

12.06.2023 14:29

Ekvador'da öldüğü açıklanan yaşlı kadın, kendisi için yapılan cenaze töreninde tabutta dirildi. Yaşlı kadın tekrar hastaneye kaldırıldı. Bu tür yanlışlık vakalarının sık sık yaşandığı biliniyor.

Ekvador'da doktorlar tarafından öldü denilen yaşlı kadın, kendisi için yapılan cenaze töreninde tabutta dirildi. Yaşlı kadın öldüğünü açıklayan Martin Icaza hastanesinde tekrar tedavi altına alındı.

Babahoyo'daki hastanede ölü denilen kadının cesedi, ailesine teslim edildi ve defnedilmeden önce hala hayatta olduğu fark edildi.

"TANRI'NIN MUCİZESİ"

Yaşlı kadının oğlu Gilbert Montoya olayı "Tanrı'nın mucizesi" olarak nitelendirdi. Cenaze töreninde bulunan diğer insanlar da şaşkınlıklarını ifade ederek, "Tanrı istemediği sürece hiçbir şey olmaz. Bu kadına yeni bir şans verildi ve umarım doktorlar da ona yardımcı olur" dedi.

BENZER BİR VAKA DA PORTEKİZ'DE YAŞANMIŞTI

Daha önce de Kuzey Portekiz'de yaşayan 92 yaşındaki bir adam koronavirüs nedeniyle ölü olarak kabul edilmiş ve hatta gömülmüştü. Ancak 20 gün sonra ailesi, bir "hata" olduğunu ve adamın hala hayatta olduğunu öğrendi. Hasta olan adamın oğlu, doktorların daha dikkatli olması gerektiğini umut ettiğini belirtti.

YORUMLAR
500

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekvador'da yaşlı kadın cenaze töreninde dirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri memnun edecek görüntü!
15:16 Yeni transfer Ryan Kent hakkında kafasında soru işareti bulunan Fenerbahçelileri mest edecek görsel
14:50 Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen genç, düşüp beyin kanaması geçirdi
14:48 Başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı genç, kaçarken düşüp beyin kanaması geçirdi
14:46 Aşık Ecevit, 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor
14:42 24 yıldır aynı durakta bekleyen Aşık Ecevit, sevdiği kadını bekliyor
14:45 Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ilk kez konuştu
14:44 Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'ın önünde tam 3 tur var
14:40 Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yapacaklar mı? YRP lideri Erbakan sessizliğini bozdu
14:40 Kimler yok ki! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yer alacağı torba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 15:47:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ekvador'da yaşlı kadın cenaze töreninde dirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement