Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Meksika basını, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.
Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, halka sakin olunması çağrısında bulundu. Harfuch, yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını ve ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığını kaydetti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, hayatın normale dönmesi için güvenlik güçlerinin tüm gücüyle çalıştığını bildirdi. Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentinin güvenliğine değinerek, "Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok" dedi.
