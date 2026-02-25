Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın - Son Dakika
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın
25.02.2026 11:10
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi. Ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentinin güvenliğine değinerek "Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok" dedi.

Meksika basını, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, halka sakin olunması çağrısında bulundu. Harfuch, yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını ve ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığını kaydetti.

SHEINBAUM: ÜLKEDE GÜVENLİK RİSKİ YOK

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, hayatın normale dönmesi için güvenlik güçlerinin tüm gücüyle çalıştığını bildirdi. Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentinin güvenliğine değinerek, "Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın - Son Dakika

SON DAKİKA: Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın - Son Dakika
