El Mencho Öldürüldü, Çete Savaş İlan Etti

MEKSİKA'da kartel lideri El Mencho'nun öldürüldüğü, çete üyelerinin hükümete savaş ilan ettiği bildirildi.

Meksika basını, ordunun Jalisco eyaletinin Tapalpa bölgesinde sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü belirtildi. Operasyonun ardından kartel üyelerinin eyaletin farklı bölgelerinde araçları ateşe verdiği ve yolları kapattığı ayrıca birçok hava yolu şirketinin de uçuşlarını askıya aldığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Mencho'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

ABD'nin Meksika Büyükelçiliği, kartel liderinin öldürülmesinin ardından CJNG kartelinin misillemesiyle bağlantılı bir güvenlik uyarısı yayımladı. ABD'nin uyarısında, 'Süregelen güvenlik operasyonları ve buna bağlı yol kapatmaları ile suç faaliyetleri nedeniyle ABD vatandaşları yeni bir duyuruya kadar bulundukları yerde kalmalı' ifadeleri kullanıldı.