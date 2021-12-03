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El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti

03.12.2021 10:49

El Salvador'a ait bir askeri uçağın Pasifik'te düşmesi sonucu, içlerinde savunma bakanının oğlunun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

El Salvador Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle Pasifik kıyısında 3 deniz mili açıkta düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

SAVUNMA BAKANI'NIN OĞLU DA ÖLDÜ

Cesetlere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ölenlerden birinin Savunma Bakanı Francis Rene Merino Monroy'un oğlu Gerardo Merino olduğu duyuruldu. Açıklamada, düşen uçağın kıyı bölgesinde görevde olduğu aktarıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Savunma Bakanı Monroy'a taziye mesajı gönderdi.

El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti

El Salvador, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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