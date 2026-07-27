Elbruz Dağı'nda Fırtına, 5 Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elbruz Dağı'nda Fırtına, 5 Dağcı Hayatını Kaybetti

Elbruz Dağı\'nda Fırtına, 5 Dağcı Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Elbruz Dağı'nda şiddetli fırtına sonucu 5 Bosna Hersekli dağcı yaşamını yitirdi.

RUSYA'daki Elbruz Dağı'nda şiddetli kar fırtınası ve rüzgar nedeniyle 5 dağcının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Rusya'nın Kabardey-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'na tırmanan Bosna Hersekli 5 dağcının hayatını kaybettiği açıklandı. Dağcıların üyesi olduğu 'Vedro' dağcılık kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Beş arkadaşımızı, meslektaşımızı ve dernek üyemizi Elbruz'daki bir tırmanış sırasında, en sevdikleri şeyi yaparken trajik bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü ve acısını kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Olayın, Bosna Hersekli 7 kişilik dağcı grubunun cumartesi akşamı dağda mahsur kalmasıyla meydana geldiği belirtildi. Dağcılardan birinin kendi imkanlarıyla aşağı inmeyi başararak acil durum sinyali göndermesinin ardından bölgeye 8 kişilik yerel kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sonucunda bir kişi daha sağ olarak kurtarılırken, gruptaki diğer 5 dağcının hayatını kaybettiği tespit edildi. Rus yetkililer, yüksek irtifadaki zorlu hava koşullarına rağmen devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti. Dağcıların cenazelerinin ülkeye getirilmesi için gerekli tüm çabanın gösterileceğini vurgulayan Niksic, ülke genelinde 1 günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Elbruz Dağı'nda Fırtına, 5 Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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