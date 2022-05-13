Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını askıya aldı - Son Dakika
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BBC

Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını askıya aldı

13.05.2022 14:26
Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını askıya aldı

Milyarder iş insanı Twitter'ı satın almadan önce sahte ve spam hesap sayısına açıklık getirilmesini istiyor.

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yürüttüğü görüşmeleri, sosyal paylaşım sitesindeki sahte ve spam hesapların sayısının tespit edilmesi için geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Musk, 'Twiter'daki söz konusu hesapların bütün kullanıcı sayısının yüzde 5'inden az olduğuna' ilişkin verinin teyit edilmesini beklediğini söyledi.

Açıklamanın ardından Twitter'in hisseleri açılış önce piyasa işlemlerinde yüzde 25 oranında değer kaybetti.

Musk, platformun sahte ve spam hesaplardan temizlenmesinde ısracı olacağını söylüyor.

Twitter iki hafta önce yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında sahte hesapların kullanıcıların tamamının yüzde 5'ini aşmadığını duyurmuştu.

Fakat Twitter, spam ve sahte hesap sayısını belirlerken tahmin yürüttüğünü ve gerçek sayıyı yansıtmayabileceğini söylüyor.

Sosyal paylaşım sitesi, sahici olmayan hesapların oranını daha doğru belirleyebilmek için sürekli gayret içinde olduklarını açıkladı.

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin işadamı olan Elon Musk, spam hesap sayısının daha detaylı incelenmesini talep ediyor.

Twitter ve Elon Musk arasındaki pazarlıklar uyarınca masadan ayrılan taraf, diğer tarafa 1 milyar dolar ceza ödemekle yükümlü olacak.

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