Elon Musk'ın SpaceX'i, ABD istihbaratıyla gizli bir anlaşma mı yaptı? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Elon Musk'ın SpaceX'i, ABD istihbaratıyla gizli bir anlaşma mı yaptı?

Elon Musk\'ın SpaceX\'i, ABD istihbaratıyla gizli bir anlaşma mı yaptı?

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, bir ABD istihbarat ajansıyla gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı iddia edildi. Çin'den gelen tepkiyle birlikte ABD'yi küresel güvenliği tehdit etmekle suçlandı.

18.03.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'i rahatsız eden iddia: Elon Musk, ABD istihbaratıyla gizli bir anlaşma mı yaptı?

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, bir ABD istihbarat ajansıyla gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı iddia edildi. Washington, "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle teknoloji şirketlerine yönelik adımlar atarken, Çin'den tepki gecikmedi... Uluslararası bir haber ajansına konuşan beş kaynak, bu durumun Musk'ın uzay şirketi ile ulusal güvenlik kurumları arasındaki ilişkilerin derinleştiğini gösterdiğini belirtti. Ağın SpaceX'in Starshield birimi tarafından, ABD'de casus uyduları yöneten istihbarat kurumu Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 2021 yılında imzalanan 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında inşa edildiği belirtildi.

ABD Uzay Kuvvetleri ve CIA'den personel içeren NRO, Pentagon ve diğer istihbarat kurumları için gizli uydu görüntüleri sağlıyor. Programın başarılı olması halinde ABD ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde geliştireceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük uydu operatörü SpaceX, sözleşmedeki rolü ve uydu fırlatmalarıyla ilgili ayrıntılar hakkındaki sorulara cevap vermedi. Euronews Türkçe'nin haberine göre NRO sözcüsü, "Ulusal Keşif Ofisi, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve esnek uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor" dedi. Sofistike bir uydu sistemi geliştirme misyonunu, diğer devlet kurumları, şirketler ve uluslarla olan ortaklıklarını kabul eden sözcü, SpaceX'in çabaya katılımının kapsamı hakkındaki bulguları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Uyduların yerdeki hedefleri izleyebileceğini ve bu verileri ABD istihbarat ve askeri yetkilileriyle paylaşabileceğini belirten kaynaklar, bunun ABD hükümetinin dünyanın hemen her yerinde istihbarat ve askeri operasyonlara yardımcı olacağının altını çizdi. Bir kaynak, Starshield'in 2020'de fırlatılan ilk prototip uydusunun yaklaşık 200 milyon dolarlık bir sözleşmenin parçası olduğunu söyledi. Yine bir kaynak, ağın erişim alanını tanımlarken sistemin potansiyel kapasitesi için "Kimse saklanamaz" dedi. Pentagon, Rusya'dan gelebilecek ve tüm uydu ağlarını devre dışı bırakabilecek uzay silahı tehditleri konusunda uyarıda bulunuyor. Starshield ağı, ABD ve rakipleri arasında uzayda baskın askeri güç olmak için yoğunlaşan rekabetin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu yöntemle, alçak yörüngeli bir ağın Dünya'nın daha hızlı ve neredeyse sürekli görüntülenmesini sağlayabileceği belirtiliyor. Starshield, sofistike uzay güçlerinden gelebilecek saldırılara karşı daha dayanıklı olmayı hedefliyor. İki kaynak, ağın aynı zamanda ABD hükümetinin uzaktan algılama yeteneklerini büyük ölçüde genişletmeyi amaçladığını belirtti. Görüntüleme sensörlerine sahip büyük uydulardan oluşacak bu ağın, aynı zamanda ABD hükümetinin uzaktan algılama kapasitesini de büyük ölçüde genişletmeyi amaçladığı kaydediliyor.

Çin'den gelen tepki gecikmedi; Çin ordusu ve devlet medyası, bu iddiaların ardından ABD'yi küresel güvenliği tehdit etmekle suçladı.

Elon Musk, Spacex, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'ın SpaceX'i, ABD istihbaratıyla gizli bir anlaşma mı yaptı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Slovakya'da ayı saldırılarında beş kişi yaralandı: OHAL ilan edildi
    17:32 Slovakya'da ayı saldırılarında beş kişi yaralandı: OHAL ilan edildi

    Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasında 3 gün içinde 2 kez ayı saldırısı yaşandı ve 5 kişi yaralandı. Yetkililer, halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı ve ayıyı avlama çalışmaları sürdürülüyor. Bu olaylar, hayvanların koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi taleplerine yol açtı. Beş kişiyi yaralayan ve hala serbest dolaşan ayının bulunması için termal drone ile arama çalışmaları da devam ediyor.

  • İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Sürüyor
    17:29 İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Sürüyor

    Lübnan-Filistin sınırında devriye gezen İsrail güçleri ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlediği hava saldırısı maddi hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadı. Hizbullah ise İsrail askeri birimlerini güdümlü füzelerle hedef alarak ağır yaralanmalara neden oldu.

  • Atina'da Filistin'e destek için uçurtmalar gökyüzüyle buluştu
    17:25 Atina'da Filistin'e destek için uçurtmalar gökyüzüyle buluştu

    Atina'da düzenlenen 'Özgür Filistin için bir uçurtma' etkinliğinde, Filistin halkına destek mesajı vermek üzere uçurtmalar uçuruldu. Yunanistan'da her yıl geleneksel olarak gökyüzü ile buluşturulan uçurtmalar bu kez Filistin için uçuruldu. Filistin renklerinde uçurtma ve balonlarla insanlara Filistin'de yaşananları hatırlatmayı hedefleyen etkinlikte, insanlar Filistin toplumuna desteklerini gösterdi.

  • Afganistan'da Ramazan Ayında Hayırseverlik ve Merhamet Ruhu
    16:38 Afganistan'da Ramazan Ayında Hayırseverlik ve Merhamet Ruhu

    Afganlar, Ramazan ayı boyunca camilere giderek saatlerini dua ve tefekkürle geçiriyor. Kabil'deki varlıklı kişiler ise iftar vaktinde maddi durumu yetersiz olanlara yemek dağıtarak Ramazan'ın hayırseverlik ve merhamet ruhunu somutlaştırıyor.


17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
16:01 Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:06 Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Umre’ye gitti Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 17:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın SpaceX'i, ABD istihbaratıyla gizli bir anlaşma mı yaptı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement