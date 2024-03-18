Elon Musk\'ın SpaceX\'i, ABD istihbaratıyla gizli bir anlaşma mı yaptı?

Dünya

Çin'i rahatsız eden iddia: Elon Musk, ABD istihbaratıyla gizli bir anlaşma mı yaptı?

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, bir ABD istihbarat ajansıyla gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı iddia edildi. Washington, "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle teknoloji şirketlerine yönelik adımlar atarken, Çin'den tepki gecikmedi... Uluslararası bir haber ajansına konuşan beş kaynak, bu durumun Musk'ın uzay şirketi ile ulusal güvenlik kurumları arasındaki ilişkilerin derinleştiğini gösterdiğini belirtti. Ağın SpaceX'in Starshield birimi tarafından, ABD'de casus uyduları yöneten istihbarat kurumu Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 2021 yılında imzalanan 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında inşa edildiği belirtildi.

ABD Uzay Kuvvetleri ve CIA'den personel içeren NRO, Pentagon ve diğer istihbarat kurumları için gizli uydu görüntüleri sağlıyor. Programın başarılı olması halinde ABD ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde geliştireceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük uydu operatörü SpaceX, sözleşmedeki rolü ve uydu fırlatmalarıyla ilgili ayrıntılar hakkındaki sorulara cevap vermedi. Euronews Türkçe'nin haberine göre NRO sözcüsü, "Ulusal Keşif Ofisi, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve esnek uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor" dedi. Sofistike bir uydu sistemi geliştirme misyonunu, diğer devlet kurumları, şirketler ve uluslarla olan ortaklıklarını kabul eden sözcü, SpaceX'in çabaya katılımının kapsamı hakkındaki bulguları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Uyduların yerdeki hedefleri izleyebileceğini ve bu verileri ABD istihbarat ve askeri yetkilileriyle paylaşabileceğini belirten kaynaklar, bunun ABD hükümetinin dünyanın hemen her yerinde istihbarat ve askeri operasyonlara yardımcı olacağının altını çizdi. Bir kaynak, Starshield'in 2020'de fırlatılan ilk prototip uydusunun yaklaşık 200 milyon dolarlık bir sözleşmenin parçası olduğunu söyledi. Yine bir kaynak, ağın erişim alanını tanımlarken sistemin potansiyel kapasitesi için "Kimse saklanamaz" dedi. Pentagon, Rusya'dan gelebilecek ve tüm uydu ağlarını devre dışı bırakabilecek uzay silahı tehditleri konusunda uyarıda bulunuyor. Starshield ağı, ABD ve rakipleri arasında uzayda baskın askeri güç olmak için yoğunlaşan rekabetin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu yöntemle, alçak yörüngeli bir ağın Dünya'nın daha hızlı ve neredeyse sürekli görüntülenmesini sağlayabileceği belirtiliyor. Starshield, sofistike uzay güçlerinden gelebilecek saldırılara karşı daha dayanıklı olmayı hedefliyor. İki kaynak, ağın aynı zamanda ABD hükümetinin uzaktan algılama yeteneklerini büyük ölçüde genişletmeyi amaçladığını belirtti. Görüntüleme sensörlerine sahip büyük uydulardan oluşacak bu ağın, aynı zamanda ABD hükümetinin uzaktan algılama kapasitesini de büyük ölçüde genişletmeyi amaçladığı kaydediliyor.

Çin'den gelen tepki gecikmedi; Çin ordusu ve devlet medyası, bu iddiaların ardından ABD'yi küresel güvenliği tehdit etmekle suçladı.