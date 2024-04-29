Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif

Geniş Video İzle

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Ancak Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istemediği, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de oyuncusunu takımda tutmak istediği ifade edildi.

29.04.2024 13:36  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve dünya devlerini peşine takan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

50 MİLYON EURO

İspanya merkezli Defensa Central'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Arda Güler'i renklerine bağlamak için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Haberde; İngiliz ekibinin Arda'yı çok istediği ve onun üzerine bir gelecek planlaması yapmayı planladığı belirtilirken, Real Madrid'in bu teklife ne yanıt vereceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Real Madrid şimdi ne yapacak! Premier Lig takımından Arda Güler için 50 milyon euroyu gözden çıkardı #9917

Önceki hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, kesinlikle Real Madriden ayrılmak istemiyor. Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.

Real Madrid şimdi ne yapacak! Premier Lig takımından Arda Güler için 50 milyon euroyu gözden çıkardı #9917

2 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe'den transfer olduğu eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda 8 maça çıkan milli yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Newcastle United FC, Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Fenerbahçe, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar: böyle bir haber sitelerinde yok isteyen bakabilir :) 10 1 Yanıtla

14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
14:16 1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı 4 Türk oyuncu da kadroda 1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:33:51. #1.13#
SON DAKİKA: Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement