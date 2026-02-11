Elon Musk "suç ortağı" demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Elon Musk "suç ortağı" demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay

Elon Musk "suç ortağı" demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay
11.02.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Epstein dosyalarındaki redaksiyonların kaldırılmasıyla dünyaca ünlü iş insanı Lex Wexner'ın adı yeniden "potansiyel suç ortağı" olarak gündeme gelirken, Elon Musk'ın doğrudan "suç ortağı" çıkışı ABD'de siyaset ve medyada yeni bir fırtına başlattı.

Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyaların kısmen açılmasıyla birlikte, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın yaptığı sert açıklama yeni bir tartışma başlattı. Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, milyarder iş insanı Lex (Leslie) Wexner'ı Epstein'ın "suç ortağı" olarak niteledi.

Lex Wexner, uzun yıllar boyunca Victoria's Secret'ın çatı şirketi L Brands'in CEO'luğunu yapmış, Epstein ile en yakın ilişkisi olduğu bilinen isimlerden biri olarak kamuoyunda yer almıştı. Ancak bugüne kadar ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Epstein dosyalarındaki redaksiyonları, Wexner'ın adının açık biçimde görünmesini engellemişti.

WEXNER'İN İSMİ APAÇIK ORTAYA ÇIKTI

ABD basınında yer alan son haberlere göre, DOJ'un bazı Epstein belgelerindeki karartmaları kaldırması, Wexner'ın adını yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Belgelerde Wexner, Epstein'ın çevresindeki "co-conspirator" yani potansiyel suç ortakları arasında anılan isimler arasında yer aldı.

Elon Musk'ın 'Suç ortağı' dediği dünyaca ünlü iş insanı da dosyadan çıktı

Bu gelişme, yıllardır kamuoyunda dile getirilen ancak resmî belgelerde açıkça görülmeyen iddiaların yeniden sorgulanmasına neden oldu. Wexner'ın, Epstein'a olağanüstü mali ayrıcalıklar tanıdığı, mal varlığı yönetimini uzun süre ona bıraktığı ve Epstein'ın New York'taki lüks yaşamının bu ilişkiler sayesinde sürdüğü daha önce de haber olmuştu.

MUSK'TAN "SUÇ ORTAĞI" ÇIKIŞI

Elon Musk'ın doğrudan "suç ortağı" ifadesini kullanması, siyasi çevrelerde ve ABD medyasında sert yankı uyandırdı. Musk, daha önce de Epstein dosyalarının tam olarak açıklanması gerektiğini savunmuş, güçlü isimlerin korunmasına tepki göstermişti. Musk'ın bu çıkışı, "Epstein ağı neden hâlâ tam olarak ortaya çıkarılmadı?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, DOJ'un geçmişte uyguladığı redaksiyon politikaları da eleştiri konusu oldu.

Lex Wexner bugüne kadar Jeffrey Epstein dosyası kapsamında herhangi bir suçlamayla yargılanmadı. Avukatları, Wexner'ın Epstein'ın suçlarından haberdar olmadığını ve yetkililerle iş birliği yaptığını savunuyor. Ancak dosyalarda adının yer alması ve redaksiyonların kaldırılması, bu savunmaları kamuoyu nezdinde yeniden tartışmalı hale getirdi.

İş Dünyası, Teknoloji, Elon Musk, Fırtına, Fırtına, Siyaset, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk 'suç ortağı' demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay - Son Dakika

Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:34:41. #7.11#
SON DAKİKA: Elon Musk "suç ortağı" demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.