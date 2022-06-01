Elon Musk'tan çalışanlarına uyarı: Ya haftada 40 saat ofiste olursunuz ya da işten ayrılırsınız

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Reuters'ın haberine göre, "Uzaktan çalışma artık kabul edilmiyor" konu başlıklı mailde, "Uzaktan çalışmak isteyenler haftada en az 40 saat ofiste olmak zorunda ya da Tesla'dan ayrılmalı. Bu, fabrika çalışanlarımızdan daha az" ifadeleri yer alıyor.

OFİSTEN KASIT TESLA'NIN GENEL MERKEZİ

Ayrıca ofisten kastın Tesla'nın genel merkezi olduğu, iş tanımına uymayan herhangi bir şube olmadığı da ifade ediliyor. Örneğin Fremont fabrikası insan kaynaklarından sorumlu olup başka bir eyalette çalışılamayacağı belirtiliyor.

"E-MAİLİ YALANLAMADI"

Her ne kadar Musk bu konuyla ilgili yorum yapmasa da, bildiriyi Twitter'da paylaşarak bazılarının ofise gitmeyi çağ dışı bir yöntem olarak gördüğünü söyleyen kişiye platform üzerinden "Başka bir yerde çalışıyor gibi görünmeliler" şeklinde cevap vermesi e-maili yalanlamadığı şeklinde yorumlandı.

TWİTTER'DA DA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Bazı büyük şirketler artık evden çalışma modelini benimserken bazıları çalışanları ofise dönmeye zorluyor. Musk'ın emaili, kalıcı olarak uzaktan çalışmaya izin veren Twitter'ın satın alımı gerçekleşirse, orada da birtakım değişiklikler olabileceğine yönelik bir sinyal olabilir. Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mart ayı başında çalışanların nerede üretken ve yaratıcı hissediyorsa orada çalışacaklarını, bunun artık tamamen evden çalışmayı da kapsadığını söylemişti.

ÇALIŞANLAR FABRİKADA UYUYOR

Diğer bir dikkat çeken nokta ise bildiride yer alan Tesla'nın fabrika çalışanlarıyla ilgili kısım. Shanghai'daki fabrikada Covid önlemleri kapsamında aylardır kapalı olan binlerce çalışan haftada altı gün, 12 saat çalışıyor. Birçoğu fabrikanın yerlerinde uyuyor.