Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile COP29'da bir araya gelecek - Son Dakika
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Dünya

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile COP29'da bir araya gelecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

11.11.2024 11:59
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP29 kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gerçekleştireceği resmi ziyarete eşlik edecek. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Emine Erdoğan, bu kapsamda ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirecek. Görüşmede Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alınacak. Emine Erdoğan ayrıca COP29'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile de görüşecek. Görüşmelerde Emine Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek.

İKLİM GÖNÜLLÜSÜ GENÇLERLE DE GÖRÜŞECEK

Emine Erdoğan, ardından da Sıfır Atık Projesi bünyesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı ve Özbekistan Zamin Uluslararası Halk Vakfı iş birliğinde 'Ekolojik Eğitim' isimli etkinlikte iklim gönüllüsü gençlerle bir araya gelecek. Katılımcı ülkelerden gelen gençlik temsilcilerinin sunumlarını dinleyecek olan Emine Erdoğan, uzaktan bağlantıyla Azerbaycan'ın Shamaki Bölgesi'nde ağaç dikme kampanyasını başlatacak.

Emine Erdoğan ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın ülke pavilyonlarını ziyaret edecek. Emine Erdoğan, lider eşlerini, Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı tarafından ortak açılacak 'Dayanışma Merkezi' adlı ortak pavilyonda ağırlayacak. Pavilyonda Sıfır Atık Projesi'nin atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevreye duyarlılık programları ve yenilikçi çözümlere ilişkin projeler tanıtılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile COP29'da bir araya gelecek - Son Dakika

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