En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın - Son Dakika
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Dünya

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

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En güçlü 4 adamını kaybeden İran\'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
13.06.2025 16:24
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En güçlü 4 adamını kaybeden İran\'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
Haber Videosu

İsrail, İran'a düzenlediği hava saldırılarında Tahran yönetiminin kilit isimlerini öldürdü. Bu saldırı sonrası gözler bölgeye çevrilmişken İran genelkurmayına ait sayfada İsrail'e ait bir füzenin imha edildiği görüntü ''Düşman füzesini durdurup imha ettiğimiz an'' notuyla paylaşıldı.

İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırıda,İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti. Bu isimlerin ölümü, ülkenin askeri kurumlarında şok etkisi yarattığı düşünülüyor ve İran'ın, İsrail saldırılarına karşılık verme kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebileceği iddia ediliyor.

PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken İran genelkurmayına ait bir sayfada dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Yapılan saldırılara karşı daha sert misillemeler yapması beklenen İran, İsrail'e ait bir füzenin imha edildiği görüntüyü "Düşman füzesini durdurup imha ettiğimiz an" notuyla paylaştı.

Güncel, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İbrahim Arslan:
    Bu İran tamamen boş çıktı avuç kadar İsrail İran’ı şamar oğlana çevirdi!! 21 0 Yanıtla
  • Black:
    İnsanda bir onur olur, hala çıkmış füzeyi vurdum diyor. Yediğin neydi o zaman 7 0 Yanıtla
  • kamil erol:
    iran senden bi cacık olmaz yıllardır salla babam salla adamlar 5 dk da 4 genarali vurdu komik duruma düştünüz zaten halkta istemiyor molla yönetimini ülkeyi 100 sene geride bıraktınız 1 0 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bunlarda ne füze ne saldıracak silah var içini boşaltmış molla lar ülkenin anca kendi halkına zülum yapar bunlar 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İRAN DA ORDU ÜLKEYİ DEĞİL MOLLA REJİMİNİ KORUMAK ICIN VAR. G.T HABERİ YOK, MOLLALAR GUN GELECEK BU SÖMÜRÜ DÜZENİ BİTECEK 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın - Son Dakika
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