Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı - Son Dakika
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Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı

20.06.2022 09:33

Cinsel içerikli çekimlerin yasaklandığı Endonezya'da 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kuda Poni, canlı yayında mastürbasyon yaptı. Polisin durumu anında fark etmesi sonucu fenomen tutuklanarak cezaevine yollandı. Kuda Poni, 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Polis şefi Ketut Sukadi, sosyal medya fenomeninin takipçileri için para karşılığında canlı yayında mastürbasyon yaptığını ve bu canlı yayınlar sayesinde kısa süre içinde yaklaşık 1,5 milyon Endonezya rupisi kazandığını söyledi.

Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen hapsi boyladı

Polis midilli atı anlamına gelen "Kuda Poni" takma ismi ile canlı yayın yapan fenomeni fark eder etmez gözaltına aldı.

Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen hapsi boyladı

Yapılan incelemede kendisini çıplak ve mastürbasyon yaparken izleyen çoğu kişinin küçük yaşlarda olduğu tespit edildi.

Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen hapsi boyladı

"Kuda Poni" isimli fenomen, mahkemede suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki fenomen hapsi boyladı
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Son Dakika Dünya Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı - Son Dakika
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