Endonezya\'da içerik üreticileri 2022 ile Ağustos arasında 116 ölüme rağmen tırmanıyor

İçerik üreticisi Jonathan Le Blanc, Endonezya'da bulunan 1273 metre yüksekliğindeki Dukono Yanardağı'na tırmanırken ayaklarının altındaki yerin sarsıldığını hissedebiliyordu.Zirvedeki kraterin kenarından aşağıya bakarken, kamerasıyla havaya fışkıran aşırı sıcak gaz ve kül püskürmesini görüntülüyordu.Aniden ağzını kapatıp dağdan aşağı doğru hızla inmeye başladı.Kameraya "Zehirli gaz var, hemen kaçmalıyız" diyor, dağdan aşağı hızla inerken ayakları kayıyor.İçerik üreticileri ve sosyal medya hayranları için volkanlar muhteşem mekanlar sunabilir, ancak yetkililer bazı macera severlerin uyarıları görmezden geldiğini ve kuralları çiğnediğini, bunun da ölümcül sonuçlara yol açtığını söylüyor.Le Blanc bir video görüşmesinde "Volkanlar, birçok insanın görmediği bir şey olduğu için video çekimi için çok ilgi çekici olabilir" diyor."Sanki tehlikeli bir yerde geçen bir filmdeymişsiniz gibi" diye de ekliyor: "Heyecan arayanların oraya gitmesinin nedenini anlayabiliyorum."

Le Blanc, dünyanın dört bir yanındaki ücra ve ulaşılması zor yerlerden çektiği videoları internette yüz binlerce kez izlenen bir seyahat blogcusu. Geçen yıl Nisan ayında, birkaç ay önce bir trajedinin yaşandığı Dukono Dağı'na tırmandı.Mayıs ayında, birkaç hafta önce getirilen dağa tırmanma yasağına rağmen kraterin tepesine tırmanan üç turist hayatını kaybetti.Polis grubun uyarıları dikkate almadığını belirtti ve "çoğunun sosyal medya içeriği oluşturmak isteyen yabancı turistler olduğunu" ekledi. Ölen turistlerden birinin üvey kız kardeşi, kardeşinin bu geziye sadece sosyal medya içeriği için değil, doğayı sevdiği için gittiğini söyledi.Le Blanc, hep yerel kurallara uyduğunu ve rehberlerden kendilerinin gitmekten rahatsız olacakları bölgelere kendisini götürmelerini asla istemediğini söylüyor. "Güvenlik konusuna çok önem veriyoruz" diyor "ve bunu aynı zamanda ilgi çekici bir video hazırlamakla dengelemeye çalışıyoruz" diye de ekliyor.Ancak diğerleri daha büyük riskler almaya istekli.Endonezya Dağ Rehberleri Birliği'ne göre, 2022 ile bu yılın Ağustos ayı arasında tırmanış bölgelerinde 116 kişi hayatını kaybetti ve bu ölümlerin 27'si volkanik patlamalar sonucu gerçekleşti.Uzak bölgelerdeki altyapının sınırlı olması nedeniyle, bu acil durumlara müdahale eden yerel kurtarma ekipleri aşırı tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Agam Rinjani, volkan gezilerinin ters gitmesi durumunda neler olduğunu çok iyi biliyor.Endonezyalı kurtarma görevlisi, geçen yıl özellikle zorlu bir operasyonda hayatını riske attıktan sonra internette büyük ilgi gördü. 3.726 metrelik Rinjani Yanardağı'nın kraterine düşen 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins'in cesedini alma operasyonunda yer alan 50 kişilik ekibin bir parçasıydı. Cesareti nedeniyle internette övgü topladı, ancak görevin tehlikeleri hafızasında yer etti."Tahliyeden sonra, Elhamdülillah hala hayattayım, kendime 'Artık bunu yapmak istemiyorum, çok korkutucu' diyordum" diyor: "Ama sonrasında, Makassar'da bir uçak kazasında bir kurbanı kurtarmak için bir çağrı aldım ve oraya gittim. Gitmemek zor."Rinjani, bazı dağcıların kurtarılırken bile telefonlarıyla çekim yapmaya devam ettiğini söylüyor: "İlk yaptığı şey kayıt yapmaya başlamak için telefonunu aramak oldu ben de 'Hayır' dedim ve kurtarma kemerini vücuduna bağladım."Yeterince hazırlık yapmayanların sadece kendileri için değil, acil durum çalışanları için de yarattığı risklerden endişe duyuyor."Güvenliğe dikkat etmediğinizde, bu size, ailenize, çevrenizdeki insanlara, kurtarma ekibine, onların ailelerine ve hatta yetkililere sorun çıkarabilir. Bir kaza meydana geldiğinde, bu durum birçok insanın omuzlarına ağır bir yük bindiriyor" diyor.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi başkanı Siti Sumilah Rita Susilawati, Rinjani'nin endişelerini yineliyor.Volkan turizmini teşvik etmek ve bazı kişilerin görmek istediği tehlikeli yerlere erişimi yasaklamak yerine, daha güvenli ziyaret biçimlerinin desteklenmesini istiyor."Dağların güzelliğinin sorumlu bir şekilde nasıl tadını çıkarabileceğimiz konusunda kampanya yürütmemize yardımcı olmaları için etkileyici kişilere ihtiyacımız var" diyor: "Sadece kendimizden değil, eylemlerimizden etkilenecek diğerlerinden de sorumlu olmalıyız. Eğer gerçek bir volkan avcısıysanız, sorumluluklarınızı bilmelisiniz."Endonezya adalarına dağılmış düzinelerce aktif yanardağ gibi muhteşem manzaralar, meraklıları kendine çekmeye devam edecek. Yetkililer için zorluk, erişimi sağlamakla, mükemmel fotoğrafı arayan içerik üreticilerinin güvenliğini sağlamak arasında denge kurmak olmaya devam ediyor.Silvano Hajid Maulana'nın katkılarıyla.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .