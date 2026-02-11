ENDONEZYA'da havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğrayan küçük uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti.
Endonezya basını, Güney Papua eyaletindeki Tanah Merah'dan havalanan 'Cessna Grand Caravan' tipi küçük uçağın, Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıda 2 pilotun yaşamını yitirdiği, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'da Uçak Saldırısı: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?