Endonezya'nın doğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin büyüklüğünü ilk olarak 6,2 olarak bildiren Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu daha sonra 6,1 olarak revize etti. Kurum, sarsıntıların herhangi bir büyük tsunami dalgasına yol açmaması üzerine tsunami uyarısı yapmadı.

MERKEZ ÜSSÜ MALUKU BARAT DAYA BÖLGESİ

Kurum, Çarşamba günü yerel saatle 04.25'te (19.25 GMT Salı) meydana gelen depremin merkez üssünün, Maluku Barat Daya bölgesinin 86 kilometre kuzeydoğusu ve denizyatağının 131 kilometre altında olduğunu duyurdu. Depremin şiddeti, Tanimbar Adası bölgesinde bir kent olan Saumlaki'de ve Maluku Barat Daya bölgesinde MMI II ila III (Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeği'ne göre) olarak hissedildi.

EĞİMLİ TERS FAY DEPREME YOL AÇMIŞ

Deprem ve Tsunami Dairesi'nin başkanı olan Bambang Setiyo Prayitno yaptığı yazılı açıklamada depreme, eğimli ters fay yüzünden Banda Denizi'nde meydana gelen bir yitimin yol açtığını söyledi. Depremden en fazla etkilenen iki bölgede Afet Yönetimi ve Zararlarını Azaltma Kurumu'ndan kıdemli yetkililer, sarsıntıların bölge sakinleri tarafından hissedilmediğini söyledi.

HERHANGİ BİR HASAR YOK

Tanimbar Adası bölgesinin Afet Yönetimi ve Zararlarını Azaltma Kurumu Operasyon Birimi Başkanı Doni B Layan, telefonda Xinhua'ya verdiği demeçte, "Sarsıntılar burada hissedilmedi, o yüzden herhangi bir panik ya da hasar yok" ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde Maluku Barat Daya bölgesinin Afet Yönetimi ve Zararlarını Azaltma Kurumu Operasyon Birimi Başkanı Yoshua Philippus, Xinhua'ya gönderdiği mesajında, sarsıntıların herhangi bir hasar ya da can kaybına yol açmadığını söyledi.