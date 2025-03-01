ENDONEZYA'nın Sulawesi adasının kuzeyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Sulawesi adasının kuzeyinde 10 kilometre derinlikte yerel saatle 06.55'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) depreme yönelik dev dalga uyarısı yapmadı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'nın Sulawesi Adasında 6.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?