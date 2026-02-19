Enerji Bakanı Bayraktar\'dan Gelecek Vurgusu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Tüm paydaşlarımızla daha güçlü bir enerji geleceği inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'da düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'nın 2'nci gününde 'Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Enerjide Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık' adlı Küresel Enerji Diyaloğu Genel Oturumu'nda ülkemizin enerji perspektifini ve vizyonunu paylaştık. Küresel enerji dönüşümü sürecinde güçlü enerji altyapısı, artan enerji talebi ve teknolojiye erişimin ön plana çıktığını ifade ettik. Bu görünümde ülkemizin enerji çeşitliliği stratejisinde ana unsurları vurguladık. Hiçbir kaynağı dışlamadan, kaynak çeşitliliğini artıran bir anlayışla ve arz güvenliğini merkeze alan politikalarımızla bu sürecin en güçlü aktörlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte, daha güvenli ve güçlü bir enerji geleceği inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.