Enerji Bakanı Bayraktar Paris\'te Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın Lars Aagaard ile Fransa'da, IEA Bakanlar Toplantısı marjında bir araya geldik. İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü hedeflerimiz doğrultusunda ülkelerimiz arasında geliştirilebilecek potansiyel iş birliklerini ele aldık. Offshore rüzgar gibi temiz enerji teknolojilerindeki ortaklıkları nasıl hayata geçirebileceğimizi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.