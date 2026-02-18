Enerji Bakanı Bayraktar Paris'te Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerji Bakanı Bayraktar Paris'te Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar Paris\'te Görüştü
18.02.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Danimarka Bakanı Aagaard ile iklim değişikliği ve enerji iş birliklerini görüştü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın Lars Aagaard ile Fransa'da, IEA Bakanlar Toplantısı marjında bir araya geldik. İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü hedeflerimiz doğrultusunda ülkelerimiz arasında geliştirilebilecek potansiyel iş birliklerini ele aldık. Offshore rüzgar gibi temiz enerji teknolojilerindeki ortaklıkları nasıl hayata geçirebileceğimizi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Danimarka, Enerji, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Enerji Bakanı Bayraktar Paris'te Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var, anlaşma yapmaları akıllıca olur.
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var, anlaşma yapmaları akıllıca olur.
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:00:44. #7.11#
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Bayraktar Paris'te Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.