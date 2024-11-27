Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü - Son Dakika
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Dünya

Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

Daha önce eğitmenini öldüren 3 bin 600 kilo ağırlığındaki katil balina Keto, yeğeni olan başka bir katil balina ile zorla çiftleştirildikten sonra depresyona girerek 29 yaşında hayata gözlerini yumdu.

27.11.2024 10:16
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İspanya'da bulunan Loro Parque Hayvanat Bahçesi'nin su altı şovlarının kralı olan katil balina Keto, 29 yaşında öldü. 3 bin 600 kilo ağırlığındaki katil balinanın ölümü, hayvanat bahçesi kadar onu ziyaret edenleri de üzdü.

Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

ENSEST İLİŞKİYE ZORLANDI

Tedavisinin ardından Loro Parque Hayvanat Bahçesi'nde şov ve üreme amaçlı kullanılmaya başlanan Keto, yeğeni olan başka bir katil balina ile zorla çiftleştirildikten sonra hastalandı. Keto, hayvanat bahçesinde görevli veterinerlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından Keto'nun cesedi, 21 veteriner tarafından incelendi.

Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü

BAKICISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Aslında kötü bir şöhrete sahip olan Keto, yıllarda uğradığı şiddetin ardından akıl sağlığını yitirmiş ve 2009 yılında kendisiyle ilgilenen bakıcısı Alexis Martínez'i öldürmüştü. Bakıcısının cansız bedeniyle dakikalarca top gibi oynayan Keto, uzun süre rehabilitasyona alınmıştı.

Hayvanat Bahçesi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ensest ilişkiye zorlanan katil balina öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cosdan:
    Katil balinanın ne işi var eğitmenle şunla bunla.hem eğitmeni öldü hemde insan eliyle kendisi.bırakın doğal ortamında yaşasın hayvanlar 14 1 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Aslında katil olan insanlar. Bu hayvanın yaşam alanı bir havuz değil okyanuslar 4 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Balinalar bizden daha ahlaklı. 1 0 Yanıtla
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