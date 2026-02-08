Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
08.02.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein ile yakın ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından üzerindeki baskı artan eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa ederek Epstein dosyalarının Avrupa'daki siyasi etkisini derinleştirdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarının etkileri Avrupa'da da derin yankılar uyandırıyor. Belgelerde adı yüzlerce kez geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, başkanlığını yürüttüğü Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) görevinden istifa etti. Fransız Dışişleri Bakanlığı istifayı onayladı.

İSMİ 600'DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Lang'ın adı, Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak'ta kamuya açtığı milyonlarca yeni belgedeki yazışmalarda 600'den fazla kez geçiyor. Belgeler ışığında ortaya çıkan bağlantılar, uluslararası kamuoyunda tartışma yaratırken Fransa siyasetinde de ciddi baskı oluşturdu.

Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

FAS'A GİTMESİ İÇİN ÖZEL UÇAĞINI TAHSİS ETMİŞ

Epstein dosyalarında Lang'ın eski ABD'li finansörle ilişkisi özellikle diplomasi ve kültür alanında dikkat çekmişti. Belgelerde, Lang'ın Epstein'a Paris'te kültürel etkinlikler önerdiği ve 2017'de Fas'a gitmesi için özel uçağını tahsis ettiği gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca Epstein ile çocukların dini ve cinsellik eğitimi konularında e-postalar paylaştığı bilgisi de belgelerde dikkati çekmişti. Bu gelişmelerin ardından Fransa'da farklı partilerden siyasetçiler Lang'dan IMA başkanlığından istifa etmesini istemiş, artan kamuoyu baskısı istifaya giden süreci hızlandırmıştı.

MALİ SORUŞTURMA VE DİĞER AÇIKLAMALAR

Lang'ın istifası sadece siyasi baskıdan değil, aynı zamanda **Fransız mali savcılığının Lang ve kızı Caroline Lang hakkında "aggravated tax fraud laundering" (aggravated vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama) şüphesiyle yürüttüğü ön soruşturmanın ardından geldiği öğrenildi. Belgelerde, Lang'ın Epstein ile sadece sosyal temasının ötesinde finansal ilişkilerinin de olabileceğine dair işaretlerin bulunduğu iddia edildi.

Jack Lang, uzun siyasi kariyerini kültür ve eğitim alanında şekillendirmiş bir isim olarak biliniyor. Ancak bu skandal, Lang'ın Fransa'daki kültür mirası projelerinden çok uluslararası itibarı açısından gündemde yer almasına yol açtı. Lang istifa ederken iddiaları reddetmiş ve Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuştu. Ancak artan medya ve siyasi baskı, görevden ayrılmasını kaçınılmaz kıldı.

Jeffrey Epstein, Politika, Fransa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:44:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.