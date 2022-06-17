Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar - Son Dakika
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Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar

17.06.2022 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Yunanistan'la yaşanan sorunlarla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapılmayacağını belirterek "Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan artık bundan sonra başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde öğrencilerin karne heyecanına ortak olmasının ardından cuma namazına geçti. Erdoğan, cuma namazı çıkışında artık geleneksel hale gelen açıklamasını da gerçekleştirerek, Yunanistan'la yaşanan sorunlara ilişkin tarihi ifadeler kullandı.

"BUNDAN SONRA BAŞLARININ ÇARESİNE BAKSINLAR"

Cumhurbaşkanı, Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapılmayacağını belirterek, "Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan artık bundan sonra başının çaresine baksın" dedi.

"YUNANİSTAN'LA İLGİLİ TEPKİLERİMİ ORTAYA KOYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde: "Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz.

"BIDEN'IN DAVETİ ÜZERİNE GÖRÜŞECEĞİZ"

Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık 3'er dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede videokonferans aracılığıyla anlatacağız.

"PRENS SELMAN'I KÜLLİYE'DE KABUL EDECEĞİZ"

Çarşamba günü Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah biz de Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye- Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce ekipler, heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens, kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Resmi ziyarete biz de resmi kabulümüzü yapacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz.

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Son Dakika Dünya Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar - Son Dakika


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