Erdoğan'ın silah hediyesi NATO'da krize yol açtı - Son Dakika
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Erdoğan'ın silah hediyesi NATO'da krize yol açtı

10.07.2026 12:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde liderlere hediye ettiği altı mermili Gümüşay .357 Magnum revolverler, farklı ülkelerin silah ve hediye mevzuatı nedeniyle hukuki ve idari sorunlara yol açtı. Liderler silahları büyükelçiliklere teslim etmek, etkisiz hale getirmek veya müzelere bağışlamak zorunda kaldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından liderlere isimlerine özel işlenmiş, altı gerçek mermiyle birlikte verilen Gümüşay .357 Magnum revolverleri hediye etmesi, uluslararası basında birçok ülkenin silah ve resmi hediye mevzuatı nedeniyle ortaya çıkan hukuki ve idari süreç üzerinden ele alındı.

İspanya merkezli El País, haberi "NATO liderleri Erdoğan'ın hediyesiyle ne yapacaklarını bilmiyor: Altı mermisiyle birlikte bir revolver" başlığıyla yayımladı. Gazete, silahın NATO liderleri için "sıkıntılar yarattığını" aktararak "Çoğu lider, yabancı hükümetlerden gelen hediyelerin kabulüne ilişkin yasaların yanı sıra silah ithalatı mevzuatı nedeniyle hukuki ya da siyasi sorunlarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. El País, Avrupa liderlerinin "yönetilmesi güç bir hediyeyi nasıl muhafaza edecekleri sorunuyla karşı karşıya olduğu" değerlendirmesine yer verdi.

El País, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın revolveri İngiltere yasaları nedeniyle Ankara'daki büyükelçilikte bırakmak zorunda kaldığını, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e verilen silahın etkisiz hale getirilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiğini, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ofisinin ise silahın Kanada Atlı Polisi'ne (RCMP) devredileceğini ve mühimmatın Türkiye'de bırakıldığını açıkladığını aktardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de silahı etkisiz hale getirildikten sonra bir askeri müzeye bağışlamayı planladığı belirtildi.

İspanya merkezli bir diğer yayın kuruluşu Cadena SER ise haberi "Mermili silah: Erdoğan'ın NATO liderlerini ikileme sokan tartışmalı hediyesi" başlığıyla verdi. Gazete, "Bu sıra dışı jestin ardından liderler kendini kısa sürede uluslararası ölçekte bir ikilemin içinde buldu" ifadelerini kullanırken, sorunun farklı ülkelerde resmi hediyeler ve ateşli silah bulundurmaya ilişkin mevzuattan kaynaklandığını yazdı.

Cadena SER, Belçika Başbakanı Bart de Wever'in ülkesine döndüğünde silahı Brüksel Havalimanı polisine teslim ettiğini, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin revolverinin ise Varşova Havalimanı'nda gümrük işlemlerini beklediğini aktardı. Gazete ayrıca, Erdoğan'ın bu hediyeyle Türk savunma sanayisini öne çıkarmayı amaçladığı değerlendirmesine yer verdi.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters ise haberi "Erdoğan'ın, NATO zirvesinin ardından liderlere revolver ikilem yarattı" başlığıyla yayımladı. Ajans, hediye edilen silahların farklı ülkelerde hukuki ve idari prosedürleri tetiklediğini aktarırken, Hollanda ve İsveç başbakanlarının silahları Ankara'daki büyükelçiliklerine gönderdiğini, Hollanda'nın silahı etkisiz hale getirmeyi planladığını ve İsveç'in gümrük ithalat işlemlerinin tamamlanmasını beklediğini bildirdi.

ABC Australia da, Belçika Başbakanı'nın ülkesine döndüğünde el bagajında tabanca ve mühimmat bulunduğunu görünce "şaşırdığını" yazdı. Haberde bazı liderlerin ithalat belgelerini beklediği, bazılarının ise silahları askeri müzelere bağışlamayı planladığı belirtilirken, Erdoğan'ın hediyeyi "Türkiye'nin savunma sanayisini sergilemek amacıyla" verdiği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Erdoğan'ın silah hediyesi NATO'da krize yol açtı - Son Dakika

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