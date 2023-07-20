Erdoğan: Rusya 2025'te Karabağ'dan çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi ikinci günü tamamlanırken düzenlediği 12 Temmuz'daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Rus askerlerinin Karabağ'da bulunmasına ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine, "Bildiğiniz gibi buradaki anlaşma 2025'e kadar Rusya'nın bu belirlenen yerlerde kalmasıdır. 2025 yılında ise Rusya buraları terk edecektir, anlaşma bu istikamettedir. Ben de Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. İlham Aliyev de bunu zaten yakından takip ediyor" diye konuştu.

"ANKARA BU SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI DEĞİL"

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Rusya kanadından yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'ya bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye'nin Karabağ konusunda yapılan anlaşmanın bir tarafı olmadığını belirten Zaharova, " Ankara, Rus barış gücünün Karabağ'da bulunması ile ilgili sözleşmenin tarafı değil" ifadelerini kullandı.