Erdoğan: Rusya 2025'te Karabağ'dan çekilecek - Son Dakika
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Erdoğan: Rusya 2025'te Karabağ'dan çekilecek

20.07.2023 18:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2025 yılında Karabağ'dan çekileceğine inandığını söyledi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Karabağ konusunda anlaşmanın bir tarafı olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi ikinci günü tamamlanırken düzenlediği 12 Temmuz'daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Rus askerlerinin Karabağ'da bulunmasına ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine, "Bildiğiniz gibi buradaki anlaşma 2025'e kadar Rusya'nın bu belirlenen yerlerde kalmasıdır. 2025 yılında ise Rusya buraları terk edecektir, anlaşma bu istikamettedir. Ben de Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. İlham Aliyev de bunu zaten yakından takip ediyor" diye konuştu.

"ANKARA BU SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI DEĞİL"

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Rusya kanadından yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'ya bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye'nin Karabağ konusunda yapılan anlaşmanın bir tarafı olmadığını belirten Zaharova, " Ankara, Rus barış gücünün Karabağ'da bulunması ile ilgili sözleşmenin tarafı değil" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de başlayan ve altı hafta süren çatışmalar boyunca Putin, ateşkes için arabuluculuk yapmış ve liderleri Moskova'ya çağırmıştı. Ancak Azerbaycan ordusunun stratejik önemdeki Şuşa'ya girdiği 8 Kasım'a kadar kalıcı ateşkeste uzlaşma sağlanamadı. Anlaşma, 9 Kasım'da imzalandı.

Buna göre Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarına göre 28 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ çevresindeki bölgelerden kademeli olarak çekilmesine; Dağlık Karabağ'da da orduların mevcut konumlarını korumasına karar verildi. Dağlık Karabağ'da cephe hattına da Rus Barış Gücü askerleri yerleşti. Taraflar, karşılıklı olarak cenazeleri ve esirleri teslim etme konusunda da uzlaştı.

Anlaşmanın orta vadede gerçekleştirilecek diğer maddeleri arasında Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a Laçin bölgesinde bir koridor açılması ve Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bağlantı yolu oluşturulması; bu yollarıRusya'nın koruması da vardı.

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